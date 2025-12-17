Дунайська комісія створить Реєстр збитків від російської агресії на Нижньому Дунаї

Учасники засідання також ухвалили постанову про порушення Росією Белградської конвенції через воєнні дії.

Дунайська комісія ухвалила рішення про створення Реєстру збитків, завданих російською агресією на Нижньому Дунаї.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба.

Відповідну ініціативу нашої держави підтримала більшість країн-учасниць під час 104-ї сесії Комісії. Серед них - Австрія, Німеччина, Хорватія, Молдова, Румунія та Словаччина.

За словами Кулеби, учасники засідання також ухвалили постанову про порушення Росією Белградської конвенції через воєнні дії.

Він підкреслив, що атаки Росії на українські дунайські порти мають значно ширші наслідки, ніж руйнування окремих об’єктів.

«Російські атаки на українські дунайські порти — це не лише руйнування інфраструктури, суден і вантажів. Це прямий удар по міжнародній логістиці, безпеці судноплавства і свободі руху», — зазначив віцепрем’єр.

За словами Кулеби, створення Реєстру стане інструментом поступового притягнення Росії до відповідальності. Він забезпечить системний збір і узагальнення даних про завдані збитки, їх передачу до Ради Європи та Європейського Союзу, а також формування міжнародно-правової основи для майбутнього відшкодування.

Кулеба нагадав, що Росію раніше усунули від участі в Дунайській комісії.