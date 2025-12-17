Розвідка: Російські арктичні ресурси поділили між собою Кірієнко, Сєчін і Дмитрієв
Розвідка: Російські арктичні ресурси поділили між собою Кірієнко, Сєчін і Дмитрієв
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
Дмитро Філатов, командир 1 ОШП: «Ухилянти користуються прогалинами в законі. Час висунути жорсткіші вимоги до СЗЧ"
Дмитро Філатов, командир 1 ОШП: «Ухилянти користуються прогалинами в законі. Час висунути жорсткіші вимоги до СЗЧ"
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
"Можливо, переможе Зеленський”: Трамп вважає, що в Україні вже час провести президентські вибори
Відео"Можливо, переможе Зеленський”: Трамп вважає, що в Україні вже час провести президентські вибори
Фінансування медицини в 2026 році буде побудоване на трьох основних напрямках – НСЗУ
Ексклюзив Фінансування медицини в 2026 році буде побудоване на трьох основних напрямках – НСЗУ
Голова Фінмоніторингу: банки не заблокували застави за фігурантів справи «Мідас», бо не виявили нічого підозрілого
Голова Фінмоніторингу: банки не заблокували застави за фігурантів справи «Мідас», бо не виявили нічого підозрілого
Залежність приходить тихо. Пояснюємо одну з найбільш недооцінених криз у психічному здоров’ї України
Залежність приходить тихо. Пояснюємо одну з найбільш недооцінених криз у психічному здоров’ї України
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
ГоловнаСвіт

Дунайська комісія створить Реєстр збитків від російської агресії на Нижньому Дунаї

Учасники засідання також ухвалили постанову про порушення Росією Белградської конвенції через воєнні дії.

Дунайська комісія створить Реєстр збитків від російської агресії на Нижньому Дунаї
віцепрем’єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба
Фото: Макс Требухов

Дунайська комісія ухвалила рішення про створення Реєстру збитків, завданих російською агресією на Нижньому Дунаї. 

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба.

Відповідну ініціативу нашої держави підтримала більшість країн-учасниць під час 104-ї сесії Комісії. Серед них - Австрія, Німеччина, Хорватія, Молдова, Румунія та Словаччина.

За словами Кулеби, учасники засідання також ухвалили постанову про порушення Росією Белградської конвенції через воєнні дії.

Він підкреслив, що атаки Росії на українські дунайські порти мають значно ширші наслідки, ніж руйнування окремих об’єктів.

«Російські атаки на українські дунайські порти — це не лише руйнування інфраструктури, суден і вантажів. Це прямий удар по міжнародній логістиці, безпеці судноплавства і свободі руху», — зазначив віцепрем’єр.

За словами Кулеби, створення Реєстру стане інструментом поступового притягнення Росії до відповідальності. Він забезпечить системний збір і узагальнення даних про завдані збитки, їх передачу до Ради Європи та Європейського Союзу, а також формування міжнародно-правової основи для майбутнього відшкодування.

Кулеба нагадав, що Росію раніше усунули від участі в Дунайській комісії.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies