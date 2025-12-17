Розвідка: Російські арктичні ресурси поділили між собою Кірієнко, Сєчін і Дмитрієв
ГоловнаСвіт

FT: Конгрес США підтримав оборонний бюджет із 800 млн доларів для України

Тепер документ має підписати Трамп.

Конгрес США
Фото: EPA/UPG

Конгрес США підтримав законопроєкт про асигнування для національної оборони (NDAA), який, серед іншого, передбачає допомогу для України 400 мільйонів доларів на 2026 рік і стільки ж на 2027-й.

Про це пише Financial Times.

Документ обсягом три тисячі сторінок законодавці підтримали 77 голосами з обох партій проти 20. 

Далі законопроєкт передадуть на підпис президентові Дональду Трампу, який раніше заявляв, що підпише документ, як тільки він надійде до Білого дому. Очікується, що він таки підпише законопроектаки зробить це, хоча Конгрес ще не ухвалив законопроєкт про фінансування Міністерства оборони.

Витрати на оборону США в розмірі 901 мільярда доларів на вісім мільярдів доларів перевищують запит президента Дональда Трампа, поданий раніше цього року.

Закон встановлює, що чисельність військ у Європі не може знижуватися нижче 76 тис. більш ніж на 45 днів, якщо міністр оборони Піт Гегсет і командувач EUCOM не засвідчать Конгресу, що це відповідає інтересам нацбезпеки США і що союзників по НАТО було проконсультовано. 

Також Пентагон має зберігати на континенті основні системи озброєнь.

Закон передбачає фінансування Ініціативи безпекової допомоги Україні у розмірі $400 млн щороку протягом наступних двох років, а також зобов’язує зберігати Балтійську ініціативу безпеки.

Окремо документ вимагає утримувати щонайменше 28,5 тис. американських військових у Південній Кореї.

Також NDAA містить положення тиску на Гегсета щодо військових операцій США в Латинській Америці: до чверті його бюджету на поїздки можуть заморозити, якщо він не надасть Конгресу необроблені відеозаписи суперечливого "подвійного удару" по човнах, підозрюваних у наркоторгівлі, у Карибському морі та східній частині Тихого океану, а також накази на ці удари.
