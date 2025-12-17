Німецькі політики закликають закрити «Російський дім» у Берліні

До того ж, Німеччина щороку сплачує близько 70 тисяч євро земельного податку за комплекс будівель.

У Німеччині зростає політичний тиск із вимогою закрити «Російський дім» у Берліні, пише видання n-tv.

Представники ХДС та партії «Союз 90/Зелені» заявляють, що установа фактично працює як інструмент російської пропаганди та обходу санкцій.

Депутат Бундестагу від ХДС, експерт із зовнішньої політики Родеріх Кізеветтер заявив, що «Російський дім» є «політичним інструментом Росії, який зухвало обходить санкції і має бути негайно закритий». За його словами, ця структура є «продовженням руки кремлівського лідера Володимира Путіна» і діє «як перевалочний пункт для дезінформації».

Із критикою виступив і депутат Бундестагу від «Зелених» Робін Ваґенер. Він наголосив, що неприпустимо, аби установа, яку в Німеччині вважають пропагандистською, ще й отримувала кошти з німецького бюджету.

«Не може бути так, що ця пропагандистська контора ще й отримує від нас гроші, а росіяни звідти ведуть проти нас свою інформаційну війну», — заявив Ваґенер.

Статус «Російського дому» в Берліні регулює німецько-російська міждержавна угода 2011 року. Документ також визначає правове становищеІнституту Гете в Москві. Попри повномасштабну війну Росії проти України угода залишається чинною. Вона, зокрема, передбачає, що Німеччина щороку сплачує близько 70 тисяч євро земельного податку за комплекс будівель «Російського дому» у Берліні.

Оператором установи є російське державне агентство «Россотрудничество», яке з липня 2022 року перебуває під санкціями ЄС.

У прокуратурі Берліна повідомили, що триває кримінальне провадження «проти невстановлених осіб або проти орендарів “Російського дому” за підозрою в порушенні закону про зовнішню торгівлю». Деталі розслідування правоохоронці наразі не розголошують.

Дискусія щодо закриття «Російського дому» посилюється на тлі загального перегляду Німеччиною підходів до російських державних і напівдержавних структур, які продовжують роботу в ЄС після початку повномасштабної агресії РФ.