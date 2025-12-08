В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії

Затриманий, серед іншого, контролював розподіл коштів для “підтримання” засуджених у виправних установах регіону і вживав заходів для усунення конкурентів у гральному “бізнесі”.

Поліцейські Житомирщини з колегами з Інтерполу затримали підозрюваного в злочинах, який переховувався у Данії. Про це повідомили у Національній поліції України.

Знаний в кримінальних колах 36-річний житомирянин кілька років переховувався від слідства за кордоном. Інформацію про нього було опубліковано в обліках Генерального секретаріату Інтерполу.

Іноземні партнери повідомили сектор міжнародного поліцейського співробітництва ГУНП в Житомирській області про затримання розшукуваного та днями екстрадували на територію України.

Чоловік – співорганізатор злочинної групи, що займалася незаконним гральним бізнесом. Діяльність підпільного закладу поліцейські припинили в серпні 2022 року.

Також встановлено, що чоловік неодноразово був засуджений за злочини та мав кримінальні зв’язки. Він поширював злочинний вплив, здійснюючи контроль за діяльністю груп, які причетні до вчинення злочинів на території Житомирської області.

Фігурант контролював розподіл коштів для “підтримання” засуджених у виправних установах регіону; вживав заходів для усунення конкурентів у гральному “бізнесі” тощо.

Слідчі ГУНП в Житомирській області повідомили затриманому про підозру. Судом йому було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в сумі 908 400 гривень.