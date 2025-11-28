Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
ГоловнаПраво

Суд визнав екснардепа винним у незаконному отриманні понад 900 тис грн компенсації за житло

Ексдепутат орендував готельний номер.

Суд визнав екснардепа винним у незаконному отриманні понад 900 тис грн компенсації за житло
Фото: Макс Требухов

28 листопада Вищий антикорупційний суд (ВАКС) оголосив вирок, яким народного депутата України VIII скликання визнали винуватим у незаконному отриманні майже 914 тис. гривень компенсації за оренду готельного номера у столиці.

Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП). 

Зазначається, що суд визнав колишнього нардепа винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, та призначив покарання у виді трьох років шести місяців позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, строком на три роки, зі штрафом у розмірі 8,5 тис. гривень.

Вирок ВАКС ще можна оскаржити протягом 30 днів з дня його проголошення, подавши апеляційну скаргу через Вищий антикорупційний суд до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.
