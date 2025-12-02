Апеляція залишила без змін вирок ексголові ДСА Сальнікову

Вирок ще можна оскаржити у касаційному порядку.

Сьогодні, 2 грудня, Апеляційна палата ВАКС ухвалила залишити без змін вирок ексголові Державної судової адміністрації Олексію Сальнікову.

Про це пишуть громадська організація Transparency International Ukraine та Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

"02 грудня 2025 року Апеляційна палата ВАКС підтримала позицію прокурора САП та залишила без змін вирок ВАКС від 06.08.2025, яким колишнього голову Державної судової адміністрації України О. Сальнікова визнано винуватим в одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення суддями Верховного Суду на користь комерційного підприємства, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 КК України", – повідомили у прокуратурі.

Раніше колишньому голові Державної судової адміністрації України призначили покарання у виді трьох років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування строком на три роки.

Ухвала АП ВАКС набирає законної сили з моменту проголошення та може бути оскаржена в касаційному порядку безпосередньо до Верховного Суду протягом трьох місяців.

У TIU нагадали, що ВАКС визнав Сальнікова винним у зловживанні впливом. Тоді суд змінив кваліфікацію його дій із підбурення до надання хабаря, а за шахрайство виправдав.

Сторона захисту подала апеляційну скаргу в якій просили визнати Сальнікова невинуватим. Вони наголошували на відсутності складу злочину в діях експосадовця та на провокації заявника Олексія Гончара, на їх думку він був ініціатором всіх контактів.

Прокурор апеляційну скаргу на вирок не подавав. Однак він заперечив аргументи сторони захисту, та зазначив про відсутність провокативних дій. Прокурор просив відмовити в апеляційній скарзі сторони захисту та залишити вирок без змін.

За даними слідства, Олексій Сальніков у березні 2023 року отримав від Олексія Гончара $7,5 тис. хабаря. Частину суми ($5 тис.) він повинен був передати суддям ВС за ухвалення рішення на користь комерційного підприємства, а решту залишити собі за посередницькі послуги.