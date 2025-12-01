За кожну угоду із підприємцями він вимагав 10% від суми для себе.

Працівники ДБР повідомили про підозру виконуючому обов’язки директора "Підприємства Державної кримінально-виконавчої служби України (№98)". Його підозрюють у тому, що він вимагав "відкати" за укладені угоди із виправним закладом.

Як зазначили у Держбюро, посадовець відповідав за підписання договорів із приватними підприємцями, які замовляли у виправних закладах виготовлення продукції ув’язненими. Підозрюють, що за кожну таку угоду він вимагав 10% від суми контракту собі в кишеню.

Протиправні дії викрили завдяки бізнесмену, який замовив у колонії виготовлення дротових малопомітних перешкод. Їх виробляли засуджені у "Шепетівській виправній колонії (№98)". Сума контракту становила 6 млн грн, тож чиновник "попросив" 600 тис. грн за "сприяння" у прийнятті рішення.

26 листопада 2025 року працівники ДБР затримали очільника установи "на гарячому" під час отримання другої частини неправомірної вигоди — 405 тис. грн та 1300 доларів США.

Йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України (прохання та одержання службовою особою неправомірної вигоди у великому розмірі, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

За рішенням суду йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі 499 тис. грн.

Слідчі ДБР також перевірять законність інших договорів, укладених під керівництвом підозрюваного.Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.