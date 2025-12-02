У схемі фігурують засуджений і його знайомий та працівник колонії.

Вдалося ліквідувати канал постачання наркотиків до Житомирської установи виконання покарань №8.

Про це повідомило Державне бюро розслідувань.

Слідчі ДБР спільно з Нацполіцією та СБУ задокументували діяльність групи, яка протягом кількох місяців забезпечувала систематичне надходження заборонених речовин у колонію.

За даними слідства, схему організував засуджений, який відбуває покарання за вбивство. Він залучив до неї працівника установи, свого співкамерника і знайомого на волі.

Організатор телефонував цивільному знайомому і давав вказівки купувати канабіс, метадон і рецептурні препарати. Придбані наркотики той залишав у поштовій скриньці працівника колонії. Посадовець ховав «товар» у власному гаражі та проносив всередину поза контролем, після чого організатор зі співкамерником продавав наркотики іншим ув’язненим.

За інформацією ДБР, угруповання діяло приблизно з березня 2025 року. Оперативники затримали посадовця під час чергової спроби пронести наркотики, а також цивільного, який їх закуповував. Під час обшуків у всіх фігурантів і частини засуджених вилучили заборонені речовини.

Чотирьом учасникам групи вже оголосили підозру в незаконному збуті наркотиків та незаконному обігу сильнодіючих лікарських засобів.

Найближчим часом суд визначить підозрюваним запобіжні заходи. Санкції цих статей передбачають до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.