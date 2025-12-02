Вдалося ліквідувати канал постачання наркотиків до Житомирської установи виконання покарань №8.
Про це повідомило Державне бюро розслідувань.
Слідчі ДБР спільно з Нацполіцією та СБУ задокументували діяльність групи, яка протягом кількох місяців забезпечувала систематичне надходження заборонених речовин у колонію.
За даними слідства, схему організував засуджений, який відбуває покарання за вбивство. Він залучив до неї працівника установи, свого співкамерника і знайомого на волі.
Організатор телефонував цивільному знайомому і давав вказівки купувати канабіс, метадон і рецептурні препарати. Придбані наркотики той залишав у поштовій скриньці працівника колонії. Посадовець ховав «товар» у власному гаражі та проносив всередину поза контролем, після чого організатор зі співкамерником продавав наркотики іншим ув’язненим.
За інформацією ДБР, угруповання діяло приблизно з березня 2025 року. Оперативники затримали посадовця під час чергової спроби пронести наркотики, а також цивільного, який їх закуповував. Під час обшуків у всіх фігурантів і частини засуджених вилучили заборонені речовини.
Чотирьом учасникам групи вже оголосили підозру в незаконному збуті наркотиків та незаконному обігу сильнодіючих лікарських засобів.
Найближчим часом суд визначить підозрюваним запобіжні заходи. Санкції цих статей передбачають до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.