Київський апеляційний суд пом’якшив запобіжний захід Магамедрасулову

Прокурор заявив, що ізоляція Магамедрасулова більше не є необхідною.

Руслан Магамедрасулов
Фото: Цензор.НЕТ

Київський апеляційний суд ухвалив рішення звільнити керівника дніпровського відділення НАБУ Руслана Магамедрасулова з-під варти і застосувати до нього інший, м’якіший запобіжний захід, пише «Укрінформ».

Позицію прокуратури у засіданні представив прокурор Олександр Ганілов. Він повідомив, що ізоляція Магамедрасулова більше не є необхідною, адже слідча група вже провела основну частину розслідування. 

За словами Ганілова, детективи зібрали достатній масив доказів: завершили ключові слідчі дії, допитали головних свідків та отримали висновки низки експертиз.

Прокурор підкреслив, що обсяг зібраних матеріалів дозволяє просувати справу до подальшого розгляду по суті, тому жорсткі обмежувальні заходи втратили сенс. Він також зазначив, що на цьому етапі ризики впливу на учасників провадження мінімізовані, що й дало підстави для зміни запобіжного заходу.

  • 2 грудня стало відомо, що Печерський суд Києва частково задовольнив клопотання про зміну запобіжного заходу Сентябру Магамедрасулову - батькові детектива Магамедрасулова. Його звільнили під нічний домашній арешт.
  • 65-річному Сентябру Магамедрасулову інкримінують "незаконне ведення бізнесу в Росії". За даними слідства, він нібито обговорював можливість продажу технічної коноплі до Дагестану та Узбекистану. 
  • Його син Руслан Магамедрасулов документував Тимура Міндіча та інших осіб, причетних до злочинної схеми, яку антикорупційні органи викрили в межах операції «Мідас».
