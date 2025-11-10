Операція "Мідас": НАБУ і САП викрили мільйонні "схеми" в енергетиці

Президент Володимир Зеленський у понеділковому вечірньому відеозверненні наголосив на невідворотності покарання для корупціонерів.

У НАЕК "Енергоатом" підтвердили проведення обшуків співробітниками НАБУ і САП та запевнили, що співпрацюють зі слідством. "Компанія не перешкоджає проведенню процесуальних дій і зацікавлена у всебічному з’ясуванні всіх обставин", – запевнили у "Енергоатомі".

Детективи дали операції назву "Мідас". Нагадаємо, так звали фригійського володаря, відомого здатністю обертати все, чого він торкався, на золото .

"15 місяців роботи та 1000 годин аудіозаписів. Задокументовано діяльність високорівневої злочинної організації", – повідомило НАБУ. Учасники організації вибудували масштабну корупційну схему впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом". Детективи викрили "високорівневу злочинну організацію у сфері енергетики та оборони". Йдеться про корупцію в енергетиці, відмивання коштів і незаконне збагачення, повідомив керівник I ГПД НАБУ Олександр Абакумов. У рамках слідства сьогодні проведено понад сім десятків обшуків .

У понеділок, 10 листопада, Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики .

Вранці 10 листопада Національне антикорбюро прийшло з обшуками до київського помешкання бізнесмена, колишнього бізнес-партнера Ігоря Коломойського, співвласника "Студії «Квартал 95»" Тимура Міндіча, повідомили джерела УП.

Самого Міндіча, який є підозрюваним одразу в кількох справах і перебував під вартою, за інформацією журналістів, детективи вдома не застали. "Міндіч втік з країни вночі, за кілька годин до обшуків", – повідомило джерело.

За даними народного депутата Ярослава Железняка, Тимур Міндіч фігурує у розслідуванні НАБУ щодо корупції у сфері енергетики. Обшуки проходили також зокрема у колишнього міністра енергетики, а нині – міністра юстиції Германа Галущенка.

Фото: Наші гроші Тимур Міндіч

Видання Цензор.НЕТ ще влітку нагадувало, що в медіа Тимура Міндіча називали людиною, яка впливає на процеси в "Енергоатомі" та "Нафтогазі", починаючи з кінця 2022 року. Зокрема саме з Міндічем пов’язували призначення головою "Нафтогазу" тодішнього очільника Мінрегіону Олексія Чернишова. І вже за кілька місяців почали натякати на створений в НАК бекофіс Міндіча. А вже за рік учасники газового ринку розповідали, що в компанію повернулись схеми доби Януковича. Проте далі загальних фраз нібито не йшлося.

Інші джерела видання казали, що Міндіч "курирував" тодішнього міністра енергетики Галущенка і навіть ставив йому щоденні завдання.

ТЕНОР, РОКЕТ ТА ІНШІ

Детективи оприлюднили аудіо, на якому фігуранти Тенор та Рокет обговорюють підвищення сум відкатів через можливу зміну керівництва Міненерго і Енергоатому. Ця розмова відбулася в липні, якраз перед оновленням уряду.

Рокет – колишній заступник керівника Фонду держмайна, помічник колишнього народного депутата Андрія Деркача. В 2023 він був радником у міністерстві енергетики, яким тоді керував Герман Галущенко. Тенор – донедавна виконавчий директор з фізичного захисту “Енергоатому”. Вони, за даними детективів, створили умови, щоб всі контрагенти Енергоатому сплачували відкати за можливість отримувати сплату за надані послуги і надалі бути постачальниками.

==

Крім того, Рокет і Тенор обговорювали проєкт захисту трансформаторних підстанцій АТ-2 і АТ-330 на 4 млрд і жалілися на малу суму відкату, через що вирішили почекати вигідніших пропозицій – у вересні, під час масованих ворожих атак. А під час будівництва захисних споруд на Хмельницькій АЕС вони обговорювали, як підняти відсоток.

Фінансовий потік контролювали і реалізовували інші члени злочинної організації.

Також є запис фігуранта під ім'ям Карлсон, який сказав, що "буде шумно, не хочеться підозру получать".

За інформацією народного депутата Ярослава Железняка, Тенор – це Дмитро Басов, Рокет – Ігор Миронюк (радник Германа Галущенка і помічник підозрюваного в державній зраді Андрія Деркача). Карлсон – Тимур Міндіч, а Професор – Герман Галущенко.

"ШЛАГБАУМ" ДЛЯ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ

Основним напрямком злочинної організації було отримання неправомірної вигоди від контрагентів "Енергоатому" в розмірі від 10-15% від суми контрактів.

“Зокрема, контрагентам Енергоатому нав’язувались умови сплати відкату за уникнення блокування платежів за надані послуги/поставлену продукцію або позбавлення статусу постачальника. Ця практика отримала назву «шлагбаум». До реалізації схеми керівник злочинної організації залучив колишнього заступника керівника Фонду державного майна, який у подальшому став радником міністра енергетики, а також колишнього правоохоронця, що обіймав посаду виконавчого директора з фізичного захисту та безпеки компанії”, – повідомили в НАБУ.

За даними слідства, вони, використовуючи службові зв’язки в міністерстві та державній компанії, забезпечували контроль над кадровими рішеннями, процесами закупівель і рухом фінансових потоків. Фактично управління стратегічним підприємством з річним доходом понад 200 млрд грн здійснювалось не офіційними посадовцями, а сторонніми особами, які не мали жодних формальних повноважень, проте узяли на себе роль "смотрящих”.

“Рокет та Тенор відповідальні за збір коштів з контрагентів «Енергоатому». Вони мають вплив на посадових осіб компанії та міністерство, що надає їм можливість розставляти своїх людей на посади, блокувати платежі і намагатись встановлювати контроль над іншими підприємствами енергетичного сектору. Рокет фактично взяв під контроль проведення закупівлі в Енергоатомі та виконання вже укладених договорів через підконтрольних йому службових осіб компаній”, – повідомили в НАБУ.

За даними слідства, частину неправомірної вигоди мали збирати керівники АЕС і передавати її Тенору. Це було умовою надання коштів на поточні потреби АЕС.

"ПРАЛЬНЯ" МІЛЬЙОНІВ ДОЛАРІВ

Функція легалізації незаконно отриманих коштів покладалась на окремий офіс у центрі Києва, який належав родині колишнього народного депутата, а нині сенатора Росії Андрія Деркача, обвинуваченого НАБУ і САП в іншому кримінальному провадженні, повідомляє НАБУ.

Через цей офіс здійснювався облік отриманих коштів, велася "чорна бухгалтерія" та організовувалось відмивання грошей через мережу компаній-нерезидентів. Значна частина операцій, зокрема видача готівки, проводилась за межами України.

За надання послуг не членам злочинної організації офіс отримував оплату у вигляді відсотків від проведених сум.

Функцію легалізації коштів реалізовували радник міністра енергетика – Рокет, разом з виконавчим директором фізичного захисту "Енергоатому" – Тенором.

"Як встановило слідство, незаконні кошти Рокет легалізовував не самостійно. Ця функції була покладена на інших членів злочинної організації. Очолював напрямок так званий Шугармен", – розповів співробітник НАБУ.

Завдання Шугармена виконували працівники "офісу", ключову роль відігравав Рьошик – фактично головний бухгалтер злочинної організації.

Гроші легалізовували і в країнах Африки, і в Москві. Загалом через офіс пройшли близько 100 млн доларів. НАБУ і САП задокументували легалізацію понад 5 млн доларів на користь радника міністра енергетики. У лютому 2025 НАБУ і САП задокументували передачу до "пральні" 355 тисяч доларів.

*

Президент Володимир Зеленський у понеділковому вечірньому відеозверненні прокоментував операцію НАБУ та САП "Мідас", яка стосується масштабної корупції в українській енергетиці.

"Невідворотність покарання потрібна. Енергоатом забезпечує Україні найбільшу частку енергогенерації зараз. Чистота в компанії – це пріоритет. Енергетика, кожна галузь. Кожен, хто будував схеми, повинен отримати чітку процесуальну відповідь. Вироки мають бути. І урядовці повинні працювати разом із НАБУ, разом із правоохоронними органами, і так працювати, як це потрібно для результату".