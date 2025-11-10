До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
ГоловнаЕкономікаДержава

Операція "Мідас": НАБУ і САП викрили мільйонні "схеми" в енергетиці

У понеділок, 10 листопада, Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.

"15 місяців роботи та 1000 годин аудіозаписів. Задокументовано діяльність високорівневої злочинної організації", – повідомило НАБУ. Учасники організації вибудували масштабну корупційну схему впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом". Детективи викрили "високорівневу злочинну організацію у сфері енергетики та оборони". Йдеться про корупцію в енергетиці, відмивання коштів і незаконне збагачення, повідомив керівник I ГПД НАБУ Олександр Абакумов. У рамках слідства сьогодні проведено понад сім десятків обшуків.

Детективи дали операції назву "Мідас". Нагадаємо, так звали фригійського володаря, відомого здатністю обертати все, чого він торкався, на золото.

У НАЕК "Енергоатом" підтвердили проведення обшуків співробітниками НАБУ і САП та запевнили, що співпрацюють зі слідством. "Компанія не перешкоджає проведенню процесуальних дій і зацікавлена у всебічному з’ясуванні всіх обставин", – запевнили у "Енергоатомі".

Президент Володимир Зеленський у понеділковому вечірньому відеозверненні наголосив на невідворотності покарання для корупціонерів.

Операція "Мідас": НАБУ і САП викрили мільйонні "схеми" в енергетиці
Фото: Пресслужба Енергоатома

Вранці 10 листопада Національне антикорбюро прийшло з обшуками до київського помешкання бізнесмена, колишнього бізнес-партнера Ігоря Коломойського, співвласника "Студії «Квартал 95»" Тимура Міндіча, повідомили джерела УП.

Самого Міндіча, який є підозрюваним одразу в кількох справах і перебував під вартою, за інформацією журналістів, детективи вдома не застали. "Міндіч втік з країни вночі, за кілька годин до обшуків", – повідомило джерело.

За даними народного депутата Ярослава Железняка, Тимур Міндіч фігурує у розслідуванні НАБУ щодо корупції у сфері енергетики. Обшуки проходили також зокрема у колишнього міністра енергетики, а нині – міністра юстиції Германа Галущенка.

Тимур Міндіч
Фото: Наші гроші
Тимур Міндіч

Видання Цензор.НЕТ ще влітку нагадувало, що в медіа Тимура Міндіча називали людиною, яка впливає на процеси в "Енергоатомі" та "Нафтогазі", починаючи з кінця 2022 року. Зокрема саме з Міндічем пов’язували призначення головою "Нафтогазу" тодішнього очільника Мінрегіону Олексія Чернишова. І вже за кілька місяців почали натякати на створений в НАК бекофіс Міндіча. А вже за рік учасники газового ринку розповідали, що в компанію повернулись схеми доби Януковича. Проте далі загальних фраз нібито не йшлося.

Інші джерела видання казали, що Міндіч "курирував" тодішнього міністра енергетики Галущенка і навіть ставив йому щоденні завдання.

ТЕНОР, РОКЕТ ТА ІНШІ

Детективи оприлюднили аудіо, на якому фігуранти Тенор та Рокет обговорюють підвищення сум відкатів через можливу зміну керівництва Міненерго і Енергоатому. Ця розмова відбулася в липні, якраз перед оновленням уряду.

Рокет – колишній заступник керівника Фонду держмайна, помічник колишнього народного депутата Андрія Деркача. В 2023 він був радником у міністерстві енергетики, яким тоді керував Герман Галущенко. Тенор – донедавна виконавчий директор з фізичного захисту “Енергоатому”. Вони, за даними детективів, створили умови, щоб всі контрагенти Енергоатому сплачували відкати за можливість отримувати сплату за надані послуги і надалі бути постачальниками.

==

Крім того, Рокет і Тенор обговорювали проєкт захисту трансформаторних підстанцій АТ-2 і АТ-330 на 4 млрд і жалілися на малу суму відкату, через що вирішили почекати вигідніших пропозицій – у вересні, під час масованих ворожих атак. А під час будівництва захисних споруд на Хмельницькій АЕС вони обговорювали, як підняти відсоток.

Фінансовий потік контролювали і реалізовували інші члени злочинної організації.

Також є запис фігуранта під ім'ям Карлсон, який сказав, що "буде шумно, не хочеться підозру получать".

За інформацією народного депутата Ярослава Железняка, Тенор – це Дмитро Басов, Рокет – Ігор Миронюк (радник Германа Галущенка і помічник підозрюваного в державній зраді Андрія Деркача). Карлсон – Тимур Міндіч, а Професор – Герман Галущенко.

"ШЛАГБАУМ" ДЛЯ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ

Основним напрямком злочинної організації було отримання неправомірної вигоди від контрагентів "Енергоатому" в розмірі від 10-15% від суми контрактів.

“Зокрема, контрагентам Енергоатому нав’язувались умови сплати відкату за уникнення блокування платежів за надані послуги/поставлену продукцію або позбавлення статусу постачальника. Ця практика отримала назву «шлагбаум». До реалізації схеми керівник злочинної організації залучив колишнього заступника керівника Фонду державного майна, який у подальшому став радником міністра енергетики, а також колишнього правоохоронця, що обіймав посаду виконавчого директора з фізичного захисту та безпеки компанії”, – повідомили в НАБУ.

За даними слідства, вони, використовуючи службові зв’язки в міністерстві та державній компанії, забезпечували контроль над кадровими рішеннями, процесами закупівель і рухом фінансових потоків. Фактично управління стратегічним підприємством з річним доходом понад 200 млрд грн здійснювалось не офіційними посадовцями, а сторонніми особами, які не мали жодних формальних повноважень, проте узяли на себе роль "смотрящих”.

“Рокет та Тенор відповідальні за збір коштів з контрагентів «Енергоатому». Вони мають вплив на посадових осіб компанії та міністерство, що надає їм можливість розставляти своїх людей на посади, блокувати платежі і намагатись встановлювати контроль над іншими підприємствами енергетичного сектору. Рокет фактично взяв під контроль проведення закупівлі в Енергоатомі та виконання вже укладених договорів через підконтрольних йому службових осіб компаній”, – повідомили в НАБУ.

За даними слідства, частину неправомірної вигоди мали збирати керівники АЕС і передавати її Тенору. Це було умовою надання коштів на поточні потреби АЕС.

"ПРАЛЬНЯ" МІЛЬЙОНІВ ДОЛАРІВ

Функція легалізації незаконно отриманих коштів покладалась на окремий офіс у центрі Києва, який належав родині колишнього народного депутата, а нині сенатора Росії Андрія Деркача, обвинуваченого НАБУ і САП в іншому кримінальному провадженні, повідомляє НАБУ.

Через цей офіс здійснювався облік отриманих коштів, велася "чорна бухгалтерія" та організовувалось відмивання грошей через мережу компаній-нерезидентів. Значна частина операцій, зокрема видача готівки, проводилась за межами України.

За надання послуг не членам злочинної організації офіс отримував оплату у вигляді відсотків від проведених сум.

Функцію легалізації коштів реалізовували радник міністра енергетика – Рокет, разом з виконавчим директором фізичного захисту "Енергоатому" – Тенором.

"Як встановило слідство, незаконні кошти Рокет легалізовував не самостійно. Ця функції була покладена на інших членів злочинної організації. Очолював напрямок так званий Шугармен", – розповів співробітник НАБУ.

Завдання Шугармена виконували працівники "офісу", ключову роль відігравав Рьошик – фактично головний бухгалтер злочинної організації.

Гроші легалізовували і в країнах Африки, і в Москві. Загалом через офіс пройшли близько 100 млн доларів. НАБУ і САП задокументували легалізацію понад 5 млн доларів на користь радника міністра енергетики. У лютому 2025 НАБУ і САП задокументували передачу до "пральні" 355 тисяч доларів.

*

Президент Володимир Зеленський у понеділковому вечірньому відеозверненні прокоментував операцію НАБУ та САП "Мідас", яка стосується масштабної корупції в українській енергетиці.

"Невідворотність покарання потрібна. Енергоатом забезпечує Україні найбільшу частку енергогенерації зараз. Чистота в компанії – це пріоритет. Енергетика, кожна галузь. Кожен, хто будував схеми, повинен отримати чітку процесуальну відповідь. Вироки мають бути. І урядовці повинні працювати разом із НАБУ, разом із правоохоронними органами, і так працювати, як це потрібно для результату".

LB.uaLB.ua
Теми: , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies