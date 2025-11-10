До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
Держава

Лондонський суд зобов’язав Коломойського та Боголюбова сплатити Приватбанку більше $3 млрд

Якщо кошти не будуть сплачені добровільно, банк розпочне процес стягнення та добиватиметься примусового виконання рішення суду. 

Приватбанк
Фото: superstas.com

Колишні власники ПриватБанку Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов зобов'язані виплатити ПриватБанку понад 3 млрд доларів США у вигляді відшкодування збитків та судових витрат після того, як у липні цього року суд визнав їх винними у скоєнні масштабного шахрайства проти банку. 

Таке рішення прийняте Високим судом Англії, повідомила пресслужба банку. 

Основна сума збитків, що мають бути сплачені ПриватБанку, - 1 761 957 792 доларів США. 

Суд також зобов'язав Коломойського та Боголюбова сплатити проценти в розмірі 1 190 083 824 доларів та здійснити авансовий платіж для покриття витрат ПриватБанку в розмірі 76 400 000 фунтів стерлінгів (99 575 371 доларів США).

Коломойський та Боголюбов звертались до суду з проханням надати дозвіл на апеляцію винесеного рішення та зупинити його виконання до розгляду такої апеляції. Однак обидва клопотання були відхилені. Таким чином, усі вищезазначені суми мають бути сплачені до 24 листопада 2025 року, а у разі несплати до цієї дати, в подальшому на них нараховуватимуться проценти. 

"Якщо ці суми не будуть сплачені добровільно, ПриватБанк невідкладно розпочне процес стягнення та добиватиметься примусового виконання рішення суду за рахунок активів колишніх власників, щоб отримати компенсацію для Банку та, відповідно, для його акціонера– Уряду України. Активи колишніх власників перебувають під судовим наказом про всесвітній арешт активів з грудня 2017 року", - йдеться в повідомленні.

ПриватБанк – найбільший державний банк України. На сьогодні в ньому обслуговуються понад 18 мільйонів активних клієнтів, а загалом його послугами користуються 70% українців.
