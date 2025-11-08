Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
​В Україні випустили в обіг нову пам'ятну монету «Архангел Михаїл»

Початок продажу стартує 11 листопада.

​В Україні випустили в обіг нову пам’ятну монету «Архангел Михаїл»
пам’ятна монета «Архангел Михаїл»
Фото: пресслужба НБУ

Національний банк України випустив срібну пам’ятну монету «Архангел Михаїл» у межах культурно-мистецького проєкту «Архангел Михаїл – Ангел Перемоги».

Як повідомила пресслужба НБУ, монета продовжує серію «Духовні скарби України» і її випуск приурочений 120-річчю заснування Національного музею у Львові імені Андрея Шептицького та 160-річчя від дня народження Шептицького.

Основою дизайну стала ікона архістратига Михаїла з дияконських врат Жовківського іконостаса кінця XVII століття, створеного майстром Іваном Рутковичем — одним із найвідоміших представників українського бароко.

На аверсі зобразили царські ворота Жовківського іконостаса з молитвою до архангела Михаїла та написом «Хто як Бог» — традиційним зверненням до архістратига.

На реверсі — архангел Михаїл у військовому обладунку, із мечем і терезами, виконаний із використанням позолоти та кольорового друку, на тлі барокового рослинного орнаменту.

Номінал монети - 10 гривень, вона виготовлена зі срібла 999 проби і важить 31,1 г.

Дизайн: Тетяна Балута, скульптори: Володимир Дем’яненко, Володимир Атаманчук.

Початок продажу монети стартує наступного вівторка, 11 листопада.
﻿
