За три роки пільги при імпорті в Україну електромобілів склали 36 млрд грн

Із 2022 року пільги при імпорті в Україну електромобілів склали 36 млрд грн. Найбільше такого транспорту завозили із Китаю, а найпопулярнішими були марки BYD, Volkswagen та Zeekr.

Про це свідчать дані Державної митної служби.

"За період із 2022 року по сьогодні загальна сума звільнених від оподаткування ПДВ операцій із ввезення електромобілів склала 36 млрд грн. Зокрема, у 2022 році сума таких пільг становила 2,8 млрд грн, у 2023 році - 8,1 млрд грн, у 2024 році - 10,6 млрд грн, а за 10 місяців 2025 року - 14,5 млрд грн, що демонструє активну тенденцію до зростання", – йдеться у повідомленні.

Серед електромобілів, ввезених в Україну у 2025 році, найбільшим попитом користуються марки BYD, Volkswagen та Zeekr. Загалом середня вартість одного ввезеного в Україну електромобіля складає близько 21 тисячі доларів.

Найкоштовнішими імпортованими електромобілями цього року стали ROLLS-ROYCE SPECTRE класу люкс. Загальна вартість трьох авто склала 56,4 млн грн. При цьому пільг зі сплати митних платежів надали на 11,2 млн грн.

Основною країною-виробником ввезених в Україну електрокарів є Китай. Вартість імпортованих автомобілів за 10 місяців 2025 року склала 25 млрд грн. Друге місце посідає США - звідти завезли електричних авто на 14,8 млрд, а з Німеччини – на 11,7 млрд грн.

У ДМС нагадали, що із 1 січня 2022 року був введений пільговий режим на ввезення та постачання в Україну електромобілів до 1 січня 2026 року. Зокрема, електрокари звільнені від сплати мита (10% від вартості авто) та ПДВ (20%).

При цьому чинна норма звільнення електромобілів від сплати податку на додану вартість не містить обмежувальних порогових значень – ні за вартістю транспортного засобу, ні за кількістю, яку може бути ввезено однією особою. Тобто пільговий режим однаково застосовується як до бюджетних моделей, так і до автомобілів преміум-сегменту.