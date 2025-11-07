Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
ГоловнаЕкономікаДержава

За три роки пільги при імпорті в Україну електромобілів склали 36 млрд грн

Головним постачальником цих авто був Китай.

За три роки пільги при імпорті в Україну електромобілів склали 36 млрд грн
електромобіль, ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Із 2022 року пільги при імпорті в Україну електромобілів склали 36 млрд грн. Найбільше такого транспорту завозили із Китаю, а найпопулярнішими були марки  BYD, Volkswagen та Zeekr.

Про це свідчать дані Державної митної служби

"За період із 2022 року по сьогодні загальна сума звільнених від оподаткування ПДВ операцій із ввезення електромобілів склала 36 млрд грн. Зокрема, у 2022 році сума таких пільг становила 2,8 млрд грн, у 2023 році - 8,1 млрд грн, у 2024 році - 10,6 млрд грн, а за 10 місяців 2025 року - 14,5 млрд грн, що демонструє активну тенденцію до зростання", – йдеться у повідомленні. 

Серед електромобілів, ввезених в Україну у 2025 році, найбільшим попитом користуються марки BYD, Volkswagen та Zeekr. Загалом середня вартість одного ввезеного в Україну електромобіля складає близько 21 тисячі доларів. 

Найкоштовнішими імпортованими електромобілями цього року стали ROLLS-ROYCE SPECTRE класу люкс. Загальна вартість трьох авто склала 56,4 млн грн. При цьому пільг зі сплати митних платежів  надали на 11,2 млн грн. 

Основною країною-виробником ввезених в Україну електрокарів є Китай. Вартість імпортованих автомобілів за 10 місяців 2025 року склала 25 млрд грн. Друге місце посідає США - звідти завезли електричних авто на 14,8 млрд, а з Німеччини – на 11,7 млрд грн.

У ДМС нагадали, що із 1 січня 2022 року був введений пільговий режим на ввезення та постачання в Україну електромобілів до 1 січня 2026 року. Зокрема, електрокари звільнені від сплати мита (10% від вартості авто) та ПДВ (20%).

При цьому чинна норма звільнення електромобілів від сплати податку на додану вартість не містить обмежувальних порогових значень – ні за вартістю транспортного засобу, ні за кількістю, яку може бути ввезено однією особою. Тобто пільговий режим однаково застосовується як до бюджетних моделей, так і до автомобілів преміум-сегменту.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies