Кабмін схвалив доопрацьований проєкт держбюджету-2026

Порівняно з першим читанням доходи держбюджету збільшили на 27,8 млрд грн.

Кабінет Міністрів затвердив доопрацьований проєкт Закону «Про Державний бюджет України на 2026 рік», у якому врахували висновки та пропозиції Верховної Ради після першого читання.

Про це повідомило Міністерство фінансів України.

У Мінфіні зазначили, що головна логіка бюджету залишається незмінною — максимальне спрямування ресурсів на оборону та стійкість держави при одночасному забезпеченні збалансованих соціальних і економічних пріоритетів.

Порівняно з першим читанням:

доходи держбюджету збільшено на 27,8 млрд грн,

видатки — на 33,6 млрд грн,

граничний дефіцит — на 5,8 млрд грн.

У доопрацьованому варіанті доходи (без міжбюджетних трансфертів) становлять 2,854 трлн грн, видатки — 4,837 трлн грн, а дефіцит — 1,9 трлн грн або 18,4% ВВП.

Збільшення доходів планується завдяки змінам у податковій сфері та уточненим прогнозам надходжень. Підвищення податку на прибуток банківських установ із 25% до 50% (законопроєкт №14097) дасть близько 30 млрд грн додатково. Частину цього податку (раніше зараховувану до місцевих бюджетів) буде спрямовано до спецфонду держбюджету — ще 4,3 млрд грн. Очікується збільшення дивідендів ПАТ «Українська фінансова житлова компанія» на 1,3 млрд грн.

У проєкті RELINC Світового банку грант у 5 млрд грн замінили на пільгову позику, гарантовану Єврокомісією в межах механізму Ukraine Facility.

Під час доопрацювання уряд уточнив пріоритети фінансування. Додаткові кошти спрямують на:

резервний фонд — +18,9 млрд грн (загалом 54,5 млрд грн) для оперативного реагування на виклики воєнного часу;

оплату праці викладачів — +6,6 млрд грн (загалом 190,5 млрд грн) для поетапного підвищення зарплат педагогічним і науково-педагогічним працівникам закладів середньої, фахової та вищої освіти на 50%;

публічні інвестиційні проєкти — +4,3 млрд грн (загалом 107,2 млрд грн), зокрема для продовження оновлення пасажирських вагонів;

державну житлову політику — +1,3 млрд грн (загалом 46,5 млрд грн) через «Українську фінансову житлову компанію».

Крім того, до державного бюджету повернуть 1,4 млрд грн, які раніше внесли до статутного капіталу ДП «Фінансування інфраструктурних проектів», але не використали за призначенням.