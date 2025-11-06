Україна отримала від Латвії 21 бронетранспортер Patria 6x6

Ці машини одразу стануть на озброєння Сил Спеціальних Операцій.

Сьогодні, 6 листопада у Ризі на військовій базі "Адажі" Оатвія урочисто передала Україні 21 бронетранспортер Patria 6x6.

"Дякую Міністру оборони Андрісу Спрудсу, уряду Латвії та всім латвійцям за надзвичайний рівень підтримки", – написав у телеграмі міністр оборони України Денис Шмигаль.

Ці машини одразу стануть на озброєння Сил Спеціальних Операцій. Загалом у 2025 році Україна отримала усі обіцяні 42 бронемашини.

Фото: телеграм Дениса Шмигаля Бронетранспортери Patria 6x6

Крім того, Латвія також передала 12 бойових розвідувальних машин CVR(T), що є частиною раніше оголошеного пакета військової допомоги.

"Також вдячний нашим латвійським друзям за додатковий внесок у €2,2 млн в ініціативу PURL та фінансову допомогу на Коаліцію укриттів. Вкрай важлива участь у проєкті держав НАТО “Реноватор” з відбудови п'яти військових реабілітаційних центрів в Україні. Ми високо цінуємо кожен крок, зроблений пліч-о-пліч з нами", – написав Шмигаль.