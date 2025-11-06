У п’ятницю в більшості областей України будуть відключення світла

7 листопада у більшості регіонів України вимушено будуть застосовувати заходи обмеження споживання електроенергії.

Про це повідомила компанія «Укренерго».

Причина відключень — наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Час і обсяг застосування обмежень будуть такими:

графіки погодинних відключень діятимуть упродовж 8.00-21.00 обсягом від 0.5 до 1.5 черги;

графіки обмеження потужності - з 8.00 по 22.00 - для промислових споживачів.

Укренерго зауважило, що час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись.