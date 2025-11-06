Трамп про російський “Буревісник”: замість випробовування ракет Путін має завершити війну проти України
Економічна правда: держава 2 місяці не виплачує "Національний кешбек" через брак коштів

Взяти гроші планують із резервного фонду. 

Національний кешбек
Фото: Пресслужба "Дії"

Протягом двох місяців Україна не виплачує платежі за програмою "Національний кешбек" через брак коштів. Про це пише Економічна правда

Користувачі скаржилися, що останній платіж отримали на початку вересня – за покупки, здійснені в липні. Тобто навіть це нарахування здійснили з запізненням.

Платежі за покупки в серпні досі перебувають в обробці. Співрозмовники журналістів в уряді повідомили, що бюджет не має коштів для виплати кешбеку.

Джерела ЕП в Мінфіні повідомили, що рішення про надання фінансування на цю програму з резервного фонду вже ухвалили і скоро кешбек надійде на рахунки громадян.

Попри брак фінансування, в уряді вже анонсували нові програми на наступний рік. Зокрема, роздачу 1000 гривень кожному українцеві, хто не виїхав за кордон і не мешкає на окупованій території. 

"Національний кешбек" передбачає повернення відсотку від покупок товарів українських виробників. Витратити ці кошти можна на інші товари нашого виробництва, послуги або ж донати. Програму оголосили з метою фінансової підтримки українців торік. 
