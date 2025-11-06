Економічна правда: держава 2 місяці не виплачує "Національний кешбек" через брак коштів

Протягом двох місяців Україна не виплачує платежі за програмою "Національний кешбек" через брак коштів. Про це пише Економічна правда.

Користувачі скаржилися, що останній платіж отримали на початку вересня – за покупки, здійснені в липні. Тобто навіть це нарахування здійснили з запізненням.

Платежі за покупки в серпні досі перебувають в обробці. Співрозмовники журналістів в уряді повідомили, що бюджет не має коштів для виплати кешбеку.

Джерела ЕП в Мінфіні повідомили, що рішення про надання фінансування на цю програму з резервного фонду вже ухвалили і скоро кешбек надійде на рахунки громадян.

Попри брак фінансування, в уряді вже анонсували нові програми на наступний рік. Зокрема, роздачу 1000 гривень кожному українцеві, хто не виїхав за кордон і не мешкає на окупованій території.

"Національний кешбек" передбачає повернення відсотку від покупок товарів українських виробників. Витратити ці кошти можна на інші товари нашого виробництва, послуги або ж донати. Програму оголосили з метою фінансової підтримки українців торік.