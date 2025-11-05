Двоє посадовців держпідприємств отримали підозри у схемі з орендою танкерів

Підозрювані передали в оренду танкери і катер за штучно заниженою ціною на понад 16 млн грн.

Двом посадовцям державних підприємств "Сервіс" та "Морська адміністрація Чорноморського рибного порту" повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Слідство встановило, що у 2020 році чиновники передали державні танкери та катер в оренду приватній компанії за штучно заниженою ціною на понад 16 млн грн. Для узаконення оборудки посадовці скористалися підконтрольною оціночною компанією, яка навмисно зменшила ринкову вартість суден у кілька разів.

Згідно з матеріалами розслідування, оціночна вартість кораблів була занижена наступним чином:

танкер "Таманський" — з понад 35 млн грн до 4,2 млн грн; танкер "Восточний" — з 19 млн грн до 3,6 млн грн; танкер "Южний" — з 16 млн грн до 1,8 млн грн; катер "Садко-2" — з понад 1,2 млн грн до 396 тис. грн.

Посадовцям інкримінують ч. 2 ст. 364 КК України — зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.

Досудове розслідування здійснюється під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора.