Трамп про російський “Буревісник”: замість випробовування ракет Путін має завершити війну проти України
Трамп про російський “Буревісник”: замість випробовування ракет Путін має завершити війну проти України
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Медсестри можуть самостійно призначати ліки і мають свій менеджмент — чого нас може навчити досвід Канади
Медсестри можуть самостійно призначати ліки і мають свій менеджмент — чого нас може навчити досвід Канади
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
«Американські битки»: чому їх все більше і чи добре це для нас
«Американські битки»: чому їх все більше і чи добре це для нас
ГоловнаЕкономікаБізнес

Двоє посадовців держпідприємств отримали підозри у схемі з орендою танкерів

Підозрювані передали в оренду танкери і катер за штучно заниженою ціною на понад 16 млн грн. 

Двоє посадовців держпідприємств отримали підозри у схемі з орендою танкерів
Фото: Офіс генпрокурора

Двом посадовцям державних підприємств "Сервіс" та "Морська адміністрація Чорноморського рибного порту" повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем. 

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Слідство встановило, що у 2020 році чиновники передали державні танкери та катер в оренду приватній компанії за штучно заниженою ціною на понад 16 млн грн. Для узаконення оборудки посадовці скористалися підконтрольною оціночною компанією, яка навмисно зменшила ринкову вартість суден у кілька разів.

Згідно з матеріалами розслідування, оціночна вартість кораблів була занижена наступним чином:

  1. танкер "Таманський" — з понад 35 млн грн до 4,2 млн грн;
  2. танкер "Восточний" — з 19 млн грн до 3,6 млн грн;
  3. танкер "Южний" — з 16 млн грн до 1,8 млн грн;
  4. катер "Садко-2" — з понад 1,2 млн грн до 396 тис. грн.

Посадовцям інкримінують ч. 2 ст. 364 КК України — зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.

Досудове розслідування здійснюється під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies