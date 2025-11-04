Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
ГоловнаЕкономікаДержава

Укренерго: у середу відключення світла будуть в окремих регіонах

Обмеження потужності для промисловості діятимуть упродовж 7.00-22.00.

Укренерго: у середу відключення світла будуть в окремих регіонах
вечірній Дніпро

5 листопада в окремих регіонах України будуть застосовувати заходи обмеження споживання.

Про це попередило Укренерго.

Причина запровадження обмежень – наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти, пояснили у компанії.

Час і обсяг застосування обмежень будуть такими:

  • графіки погодинних відключень діятимуть упродовж 7.00-21.00  обсягом від 1 до 2 черг;
  • графіки обмеження потужності для промислових споживачів – із 7.00 по 22.00.

«Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні», - наголосило Укренерго.
﻿
