ЄС виділив ЮНІСЕФ 5 млн євро для підтримки сімей у прифронтових регіонах України

Ці гроші допоможуть допоможуть родинам покрити витрати на опалення, електроенергію та інші базові потреби впродовж зимового періоду.

Європейський Союз виділив ЮНІСЕФ ще 5 мільйонів євро на зимову підтримку та екстрену допомогу вразливим сім’ям із дітьми, які проживають у прифронтових регіонах України.

Як зазначили у пресрелізі ЮНІСЕФ, загальний внесок ЄС у гуманітарну діяльність організації у межах надзвичайного реагування з лютого 2022 року перевищив 84 мільйони євро.

Виділені кошти допоможуть родинам покрити витрати на опалення, електроенергію та інші базові потреби впродовж зимового періоду 2025/2026 років, а також дадуть змогу покращити захист дітей і надання екстреної допомоги після атак чи евакуації.

"Ця підтримка напередодні зими є частиною нашого ширшого зобов’язання впевнитися, що життєво важливі послуги, необхідні для виживання та добробуту, залишатимуться доступними для тих, хто потребує їх найбільше", - зазначила голова Офісу гуманітарної допомоги ЄС в Україні Маріанна Франко.

Завдяки новому внеску ЄС ЮНІСЕФ зможе надати:

Грошову допомогу більше як 2700 домогосподарств із дітьми, які проживають у межах 10–20 кілометрів від лінії фронту, для покриття витрат на опалення та електроенергію в зимовий період.

Комплексний супровід випадків для найбільш вразливих сімей, зокрема психологічну підтримку та психосоціальні послуги для дітей, які перебувають у зоні ризику, особливо після атак, евакуації чи інших надзвичайних ситуацій.

Капітальний ремонт і відновлення інфраструктури водопостачання, санітарії та опалення, щоб забезпечити безперервність надання базових послуг для 1 750 000 осіб.

Швидке відновлення освітніх закладів, пошкоджених унаслідок атак, щоб приблизно 4500 дітей могли якнайшвидше повернутися до шкільної освіти в форматі очного або змішаного навчання. Крім того, в 45 навчальних просторів буде обладнано безпечні й дружні до дітей укриття.