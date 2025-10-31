Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
«Американські битки»: чому їх все більше і чи добре це для нас
«Американські битки»: чому їх все більше і чи добре це для нас
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
ГоловнаЕкономікаДержава

ЄС виділив ЮНІСЕФ 5 млн євро для підтримки сімей у прифронтових регіонах України

Ці гроші допоможуть допоможуть родинам покрити витрати на опалення, електроенергію та інші базові потреби впродовж зимового періоду. 

ЄС виділив ЮНІСЕФ 5 млн євро для підтримки сімей у прифронтових регіонах України
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Європейський Союз виділив ЮНІСЕФ ще 5 мільйонів євро на зимову підтримку та екстрену допомогу вразливим сім’ям із дітьми, які проживають у прифронтових регіонах України. 

Як зазначили у пресрелізі ЮНІСЕФ, загальний внесок ЄС у гуманітарну діяльність організації у межах надзвичайного реагування з лютого 2022 року перевищив 84 мільйони євро.

Виділені кошти допоможуть родинам покрити витрати на опалення, електроенергію та інші базові потреби впродовж зимового періоду 2025/2026 років, а також дадуть змогу покращити захист дітей і надання екстреної допомоги після атак чи евакуації.

"Ця підтримка напередодні зими є частиною нашого ширшого зобов’язання впевнитися, що життєво важливі послуги, необхідні для виживання та добробуту, залишатимуться доступними для тих, хто потребує їх найбільше", - зазначила голова Офісу гуманітарної допомоги ЄС в Україні Маріанна Франко.

Завдяки новому внеску ЄС ЮНІСЕФ зможе надати:

  • Грошову допомогу більше як 2700 домогосподарств із дітьми, які проживають у межах 10–20 кілометрів від лінії фронту, для покриття витрат на опалення та електроенергію в зимовий період.
  • Комплексний супровід випадків для найбільш вразливих сімей, зокрема  психологічну підтримку та психосоціальні послуги для дітей, які перебувають у зоні ризику, особливо після атак, евакуації чи інших надзвичайних ситуацій.
  • Капітальний ремонт і відновлення інфраструктури водопостачання, санітарії та опалення, щоб забезпечити безперервність надання базових послуг для 1 750 000 осіб.
  • Швидке відновлення освітніх закладів, пошкоджених унаслідок атак, щоб приблизно 4500 дітей могли якнайшвидше повернутися до шкільної освіти в форматі очного або змішаного навчання. Крім того, в 45 навчальних просторів буде обладнано безпечні й дружні до дітей укриття.
  • За даними ЮНІСЕФ станом на липень 2025 року понад 3,5 мільйона дітей не мають доступу до базових товарів і послуг. 
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies