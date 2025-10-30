Уряд посилив вимоги для грального бізнесу

Кабінет Міністрів України ухвалив нову постанову, яка встановлює додаткові правила для грального бізнесу. Головна мета цієї постанови – захистити людей від лудоманії (ігрової залежності).

Про це пише пресслужба Мінцифри.

Постанова зобов’язує організаторів азартних ігор:

відстежувати поведінку гравця. Якщо помітять ознаки вираженої залежності – гра для цієї людини зупиняється, але виграш виплачується;

блокувати доступ до акаунта на вимогу гравця. Після цього поповнення його рахунку та подальша участь у грі стануть неможливими;

не допускати гравців до гри без встановлення лімітів часу і витрат, а також контролювати, щоб вони не перевищували визначених меж;

регулярно нагадувати гравцям в особистих кабінетах, скільки вони вже грають і скільки витратили – з можливістю продовжити або зупинити гру;

консультувати щодо ігрової залежності;

інформувати про ризики лудоманії та відповідальну гру в залах та на сайтах.

У міністерстві кажуть, що вперше на нормативному рівні закріпили визначення патологічної та проблемної ігрової поведінки. Чіткі критерії дозволять своєчасно реагувати на небезпечні зміни в поведінці гравця, допоки проблема не набула клінічних ознак.

"Відтепер організатор не може просто спостерігати, коли людина втрачає контроль. Він зобов’язаний реагувати, припиняти участь гравця, якщо є ознаки залежності, і надати контакти служб, які допоможуть вирішити проблем", – зазначили у відомстві.