Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Уряд посилив вимоги для грального бізнесу

Головна мета нових правил – захист людей від лудоманії. 

Уряд посилив вимоги для грального бізнесу
Ілюстративне фото
Фото: inc.com

Кабінет Міністрів України ухвалив нову постанову, яка встановлює додаткові правила для грального бізнесу. Головна мета цієї постанови – захистити людей від лудоманії (ігрової залежності).

Про це пише пресслужба Мінцифри. 

Постанова зобов’язує організаторів азартних ігор:

  • відстежувати поведінку гравця. Якщо помітять ознаки вираженої залежності – гра для цієї людини зупиняється, але виграш виплачується;
  • блокувати доступ до акаунта на вимогу гравця. Після цього поповнення його рахунку та подальша участь у грі стануть неможливими;
  • не допускати гравців до гри без встановлення лімітів часу і витрат, а також контролювати, щоб вони не перевищували визначених меж;
  • регулярно нагадувати гравцям в особистих кабінетах, скільки вони вже грають і скільки витратили – з можливістю продовжити або зупинити гру;
  • консультувати щодо ігрової залежності;
  • інформувати про ризики лудоманії та відповідальну гру в залах та на сайтах.

У міністерстві кажуть, що вперше на нормативному рівні закріпили визначення патологічної та проблемної ігрової поведінки. Чіткі критерії дозволять своєчасно реагувати на небезпечні зміни в поведінці гравця, допоки проблема не набула клінічних ознак.

"Відтепер організатор не може просто спостерігати, коли людина втрачає контроль. Він зобов’язаний реагувати, припиняти участь гравця, якщо є ознаки залежності, і надати контакти служб, які допоможуть вирішити проблем", – зазначили у відомстві. 

  • Над цими правилами міністерство працювало спільно із державним агентством "Плейсіті".
  • Раніше в серпні запустили систему трекінгу нелегальних вебсайтів казино. 
