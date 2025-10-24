В Україні запровадять фінансові та часові ліміти для гравців у азартні ігри

Міністерство цифрової трансформації спільно з державним агентством "ПлейСіті" розробило документ, який встановлює фінансові та часові обмеження для гравців в азартні ігри.
Про це повідомила пресслужба Мінцифри.
"Це важливий крок до формування цивілізованого та контрольованого ринку, де гра не переходить у залежність. Ми використовуємо міжнародний досвід і водночас створюємо українську модель, яка базуватиметься на реальних даних після запуску Державної системи онлайн-моніторингу", - зазначила заступниця міністра цифрової трансформації Наталя Денікеєва.
Документ передбачає:
- фінансові ліміти - визначають, яку частку місячного доходу гравець може витратити на азартні ігри;
- часові ліміти - тривалість участі в азартних іграх;
- максимальний безперервний час гри та тривалість обов’язкової перерви.
Гравець буде самостійно визначати ліміти - на добу, тиждень і місяць. Відлік часу розпочинатиметься з моменту першої ставки та фіксуватиметься з точністю до секунди.
Ліміти на гру в Україні визначають вперше. Подібні підходи вже працюють у країнах ЄС, Канаді та США і є частиною системи запобігання ігровій залежності.
Нагадаємо, в серпні агентство PlayCity запустило систему трекінгу нелегальних вебсайтів казино.