Google дозволили не продавати браузер Chrome

Суд у Сполучених Штатах скасував вимогу до компанії Alphabet, якій належить бренд Google, щодо розділення активів та продажу веб-браузера Chrome.

Як пише BBC, позбутися свого популярного застосунка для серфінгу інтернетом від Google вимагав департамент юстиції. Причиною стало надмірно провідне становище пошуковика на ринку: компанія користувалася популярністю своїх продуктів для того, щоб змушувати встановлювати їхню пошукову систему за замовчуванням на різних платформах та пристроях.

Chrome більше не загрожує відчуження від Google, але суд запровадив низку обмежень: техногігант більше не зможе підписувати контракти щодо ексклюзивності, а також зобов'язаний ділитися даними, зібраними за допомогою пошуковика, з конкурентами.