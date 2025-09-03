Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Унаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
ВідеоУнаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
Що відомо про ракету «Фламінго»?
Що відомо про ракету «Фламінго»?
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ГоловнаТехнології

Google дозволили не продавати браузер Chrome

Але з монополією пошукової системи боротимуться.

Google дозволили не продавати браузер Chrome
Фото: EPA/UPG

Суд у Сполучених Штатах скасував вимогу до компанії Alphabet, якій належить бренд Google, щодо розділення активів та продажу веб-браузера Chrome.

Як пише BBC, позбутися свого популярного застосунка для серфінгу інтернетом від Google вимагав департамент юстиції. Причиною стало надмірно провідне становище пошуковика на ринку: компанія користувалася популярністю своїх продуктів для того, щоб змушувати встановлювати їхню пошукову систему за замовчуванням на різних платформах та пристроях. 

Chrome більше не загрожує відчуження від Google, але суд запровадив низку обмежень: техногігант більше не зможе підписувати контракти щодо ексклюзивності, а також зобов'язаний ділитися даними, зібраними за допомогою пошуковика, з конкурентами. 
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies