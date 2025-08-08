Квитки через “Дію”: чому Укрзалізниця порушує наші права?
ГоловнаТехнології

OpenAI презентували 5-ту версію ChatGPT

Обіцяють "рівень експертизи доктора філософії".

Виконавчий директор OpenAI Сем Альтман
Фото: EPA/UPG

Компанія OpenAI, яка випускає системи штучного інтелекту, презентувала довгоочікувану 5-ту версію свого чатботу ChatGPT.

Як пише BBC, виконавчий директор Сем Альтман заявив, що "за усю минулу історію людства така технологія була буквально немислимою". Розробники стверджують, що оновлений бот володіє "рівнем експертизи доктора філософії у сферах написання програм та текстів".

У OpenAI пояснили, що ChatGPT тепер може повністю створити програмне забезпечення, надає більш достовірні чесні відповіді на запитання і "відчувається наче людина".

Конкуренцію продукту OpenAI активно намагається нав'язувати її співзасновник Ілон Маск: мільярдер, який колись працював у тандемі з Альтманом, стверджує, що його чатбот Grok є розумнішим, ніж нова версія штучного інтелекту від колишнього бізнес-партнера.
Теми: ,
