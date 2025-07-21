Стінг, Марина Абрамович та інші світові митці записали відео на захист викрадених РФ дітей
Стінг, Марина Абрамович та інші світові митці записали відео на захист викрадених РФ дітей
Дорогі кістки. Чому й навіщо християни вшановують мощі?
Дорогі кістки. Чому й навіщо християни вшановують мощі?
Яких змін потребує українська система охорони здоров’я?
Яких змін потребує українська система охорони здоров’я?
Гетманцев: пільгу на ввезення електрокарів в Україну не продовжуватимуть
Гетманцев: пільгу на ввезення електрокарів в Україну не продовжуватимуть
Ліна Костенко: «Розрізняйте ганьбу і трагедію»
Ліна Костенко: «Розрізняйте ганьбу і трагедію»
У лікарнях України о 14:00 символічно зупиниться серце: МОЗ пояснює чому
У лікарнях України о 14:00 символічно зупиниться серце: МОЗ пояснює чому
У Львові госпіталізували понад 50 людей, які відвідували новий китайський ресторан
У Львові госпіталізували понад 50 людей, які відвідували новий китайський ресторан
Економістка, технократка, переговірниця: що відомо про Юлію Свириденко
Економістка, технократка, переговірниця: що відомо про Юлію Свириденко
У більшості лікарень, де МОЗ перевіряв допомогу при інсультах, виявили порушення – що це означає
У більшості лікарень, де МОЗ перевіряв допомогу при інсультах, виявили порушення – що це означає
ГоловнаТехнології

Microsoft підтвердила масштабну кібератаку на сервери SharePoint

Постраждали близько 100 організацій.

Microsoft підтвердила масштабну кібератаку на сервери SharePoint
Microsoft
Фото: EPA/UPG

Операція кібершпигунства проти Microsoft зачепила щонайменше 100 організацій у всьому світі, пише Reuters.

LB.UA - для тих, хто вміє думати
Підтримайте нас!

Головний спеціаліст з безпеки компанії Eye Security Вайша Бернард, який допомагав розслідувати атаку, заявив, що йдеться про експлуатацію вразливостей у серверному програмному забезпеченні SharePoint, яким активно користуються державні установи та великі компанії. 

Уразливість була невідомою до початку зловмисної активності.

Разом із ShadowServer Foundation дослідники виявили близько 100 постраждалих організацій ще до того, як методика атаки стала загальновідомою. Імена цих організацій не розголошуються, але, за словами Бернарда, національні кібероргани вже поінформовані.

Інші фахівці підтверджують, що атака може бути справою одного або кількох хакерів. 

У Microsoft повідомили, що вже випустили оновлення безпеки і закликають користувачів негайно його встановити.

ФБР підтвердило, що знає про атаки, і заявило, що співпрацює з іншими урядовими та приватними партнерами. Британський Національний центр кібербезпеки повідомив, що виявив «обмежену кількість» жертв у Великій Британії.

За даними пошукової системи Shodan, потенційно вразливими залишаються понад 8000 серверів у світі. Серед них — великі промислові корпорації, банки, медичні установи, аудиторські компанії, а також американські держустанови та міжнародні організації.
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies