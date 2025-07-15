Кіберактивісти паралізували роботу одного з найбільших підприємств-виробників БПЛА на території Росії

Хакери угруповань BO Team та “Український кіберальянс” при підтримці агентурних можливостей фахівців воєнної розвідки успішно атакували мережеву та серверну інфраструктуру одного з найбільших постачальників дронів для російської армії – компанії “Гаскар Интеграция”.
У кіберактивістських спільнотах у Telegram поширюється повідомлення хакерської групи “BO Team”, яка брала участь в атаці.
Українські кібери отримали доступ до понад 47 Тб технічної інформації про виготовлення російських безпілотників. У тому числі – дані, які свідчать про тісну співпрацю російського виробника дронів з Китаєм. Усю інформацію на серверах виробника знищено, включно із 10 Тб резервних копій матеріалів.
В результаті кібератаки на підприємстві не працює Інтернет, виробничі та бухгалтерські програми, паралізована робота центру розробок компанії “Гаскар”. Крім цього, на заводі з виробництва безпілотників заблоковані всі двері, співробітники вимушені користуватись пожежними виходами.
Як зазначають кіберактивісти, серед викрадених даних – конфіденційні анкети співробітників компанії, а головне – повна технічна документація щодо виробництва дронів, яка передана відповідним фахівцям Сил оборони України.