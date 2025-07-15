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У Києві судитимуть 14 шахраїв, які знімали гроші з банківських карток громадян Чехії

Прокурори скерували справу до суду.

У Києві судитимуть 14 шахраїв, які знімали гроші з банківських карток громадян Чехії
Фото: прокуратура

У Києві судитимуть 14 членів злочинної організації, які знімали гроші з банківських карток громадян Чеської республіки, передає Офіс Генпрокурора. 

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Членів угруповання затримали в рамках масштабної операції, проведеної спільною слідчою групу «Victory» у складі правоохоронців України та Чеської Республіки  у вересні 2023 року. 

Учасники злочинної організації знаходили оголошення з продажу товарів на чеських онлайн-платформах «Sbazar», «Bazos», «Vinted» (аналоги «OLX»), переписувалися з продавцями та домовлялися про купівлю товару з оплатою через онлайн-сервіси. 

Далі продавцям надсилались фішинг-посилання, що імітують справжні сторінки оплати онлайн-сервісу. Після того як потерпілі вводили туди свої дані, зловмисники отримували дані їх банківських карток.

Злочинне угруповання працювало із чітким розподілом ролей, де кожен учасник відповідав за певний напрям роботи.Так, найчисельніша низова ланка – так звані «воркери» - безпосередньою шукали оголошення з продажу товарів на онлайн-платформах та спілкувалися з продавцями, а потім надсилали у чат-бот злочинної організації інформацію про те, що умовили «клієнта» на онлайн-оплату.

Інші учасники угруповання генерували фішингове посилання, яке імітує справжню платіжну систему, надсилали його «воркеру». 

В разі, коли у «воркера» не виходило ввести в оману потерпілого, він користувався функцією «технічної підтримки», яку надавав досвідчений «воркер». 

Крім того, обвинувачені виманювали банківські дані потерпілих, надсилаючи їм посилання нібито від імені банківських установ для покращення сервісу тощо.

Потерпілі, вважаючи, що надають реквізити для отримання оплати за свій товар, або спілкуючись зі службою підтримки банків, насправді вводили дані своєї банківської картки на фішинговій сторінці.

Зібрані докази заволодіння членами злочинної організації грошима 19 громадян Чеської Республіки на 1,5 млн грн. Грошима ще 6 осіб намагалися заволодіти. 

Їм загрожує 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
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