На Львівщині затримали митника, який вимагав хабар за безперешкодне розмитнення авто

На Львівщині викрили та затримали державного інспектора митної служби, який вимагав та отримав 1600 доларів США від представника підприємства-імпортера, повідомляє Офіс Генпрокурора.

За ці гроші посадовець обіцяв не створювати штучних перешкод під час митного оформлення автомобілів та не збільшувати суму митних платежів.

Факт отримання неправомірної вигоди задокументовано у межах кримінального провадження.

Слідчі Головного управління Нацполіції у Львівській області спільно з працівниками обласного управління СБУ провели низку обшуків: на митному посту, за місцем проживання підозрюваного, а також в адміністративних приміщеннях Львівської митниці та в управлінні боротьби з контрабандою.

Наразі митника затримано, йому готують повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання неправомірної вигоди службовою особою).