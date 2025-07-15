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На Львівщині затримали митника, який вимагав хабар за безперешкодне розмитнення авто

Задокументовано факт отримання хабаря.

На Львівщині затримали митника, який вимагав хабар за безперешкодне розмитнення авто
Фото: прокуратура

На Львівщині викрили та затримали державного інспектора митної служби, який вимагав та отримав 1600 доларів США від представника підприємства-імпортера, повідомляє Офіс Генпрокурора.  

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За ці гроші посадовець обіцяв не створювати штучних перешкод під час митного оформлення автомобілів та не збільшувати суму митних платежів.

Факт отримання неправомірної вигоди задокументовано у межах кримінального провадження. 

Слідчі Головного управління Нацполіції у Львівській області спільно з працівниками обласного управління СБУ провели низку обшуків: на митному посту, за місцем проживання підозрюваного, а також в адміністративних приміщеннях Львівської митниці та в управлінні боротьби з контрабандою.

Наразі митника затримано, йому готують повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання неправомірної вигоди службовою особою).
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