Понад 10 мешканців Сумщини постраждали унаслідок атак ворога

Тринадцять мешканців Сумщини постраждали упродовж доби через російські обстріли.
Як повідомили у ОВА, у Сумській громаді внаслідок атаки БпЛА травмовані 12 мирних жителів, в тому числі чотирнадцятирічна дитина.
У Шосткинській громаді внаслідок ракетних ударів поранена чотирнадцятирічна дитина.
Протягом доби, з ранку 14 липня до ранку 15 липня 2025 року, російські війська здійснили 85 обстрілів по 34 населених пунктах у 13 територіальних громадах області.
Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.
Ворог активно застосовував керовані авіаційні бомби, скидання ВОГ з БпЛА та реактивних систем залпового вогню:
- майже 20 ударів РСЗВ;
- майже 10 скидань ВОГ з БпЛА;
- майже 30 ударів КАБів.
Також росіяни завдавали ударів FPV-дронами, БпЛА та ракетні удари по території Сумщини.
Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:
- у Сумській громаді пошкоджено приміщення навчального закладу, медичного закладу, автомобіль, нежитлові приміщення;
- у Глухівській громаді пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури;
- у Шосткинській громаді пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки та будівлю медичного закладу.
За добу вдалося евакуювати 24 людини.
Повітряна тривога в області тривала 21 годину 46 хвилин.
- Перед цим окупанти двох людей вбили і ще двох поранили у області.