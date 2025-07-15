Понад 10 мешканців Сумщини постраждали унаслідок атак ворога

Тринадцять мешканців Сумщини постраждали упродовж доби через російські обстріли.

Як повідомили у ОВА, у Сумській громаді внаслідок атаки БпЛА травмовані 12 мирних жителів, в тому числі чотирнадцятирічна дитина.

У Шосткинській громаді внаслідок ракетних ударів поранена чотирнадцятирічна дитина.

Протягом доби, з ранку 14 липня до ранку 15 липня 2025 року, російські війська здійснили 85 обстрілів по 34 населених пунктах у 13 територіальних громадах області.

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.

Ворог активно застосовував керовані авіаційні бомби, скидання ВОГ з БпЛА та реактивних систем залпового вогню:

майже 20 ударів РСЗВ;

майже 10 скидань ВОГ з БпЛА;

майже 30 ударів КАБів.

Також росіяни завдавали ударів FPV-дронами, БпЛА та ракетні удари по території Сумщини.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:

у Сумській громаді пошкоджено приміщення навчального закладу, медичного закладу, автомобіль, нежитлові приміщення;

у Глухівській громаді пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури;

у Шосткинській громаді пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки та будівлю медичного закладу.

За добу вдалося евакуювати 24 людини.

Повітряна тривога в області тривала 21 годину 46 хвилин.