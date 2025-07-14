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Двоє мешканців Сумщини вбиті і ще четверо – поранені через російські атаки

Серед поранених є семирічний хлопчик. 

Двоє мешканців Сумщини вбиті і ще четверо – поранені через російські атаки
Поліція на місці атак
Фото: Національна поліція

Двоє мешканців Сумської області вбиті і ще четверо – поранені через російські атаки вночі на 14 липня. 

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Про це повідомив начальник ОВА Олег Григоров. 

Росіяни атакували Шосткинську та Сумську громади. 

У Шосткинській громаді внаслідок ударів БпЛА та керованих авіабомб загинули двоє чоловіків – 50 та 55 років. Вони перебували на вулиці під час атаки та загинули на місці від отриманих травм.

Поранені четверо мешканців одного з багатоквартирних будинків – серед них 7-річна дитина. Госпіталізовані 30-річна мати з сином, вони не важкі. Ще одну 30-річну жінку прооперували. Також до медиків звернувся 30-річний чоловік, лікується амбулаторно. 

Наслідки російської атаки
Фото: Нацполіція
Наслідки російської атаки

У Шостці пошкоджені близько 30 багатоповерхових, приватних будинків і нежитлових будівель. Зруйнований об’єкт цивільної інфраструктури. Триває ліквідація наслідків, масштаби руйнувань уточнюють.

У Сумській громаді внаслідок влучань БпЛА виникла пожежа. Пошкоджені нежитлові будівлі. Там обійшлося без постраждалих.

  • Вчора російський дрон атакував медиків під час евакуації пораненого у Стецьківському старостаті на Сумщині.
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