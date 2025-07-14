Двоє мешканців Сумщини вбиті і ще четверо – поранені через російські атаки

Двоє мешканців Сумської області вбиті і ще четверо – поранені через російські атаки вночі на 14 липня.
Про це повідомив начальник ОВА Олег Григоров.
Росіяни атакували Шосткинську та Сумську громади.
У Шосткинській громаді внаслідок ударів БпЛА та керованих авіабомб загинули двоє чоловіків – 50 та 55 років. Вони перебували на вулиці під час атаки та загинули на місці від отриманих травм.
Поранені четверо мешканців одного з багатоквартирних будинків – серед них 7-річна дитина. Госпіталізовані 30-річна мати з сином, вони не важкі. Ще одну 30-річну жінку прооперували. Також до медиків звернувся 30-річний чоловік, лікується амбулаторно.
У Шостці пошкоджені близько 30 багатоповерхових, приватних будинків і нежитлових будівель. Зруйнований об’єкт цивільної інфраструктури. Триває ліквідація наслідків, масштаби руйнувань уточнюють.
У Сумській громаді внаслідок влучань БпЛА виникла пожежа. Пошкоджені нежитлові будівлі. Там обійшлося без постраждалих.
- Вчора російський дрон атакував медиків під час евакуації пораненого у Стецьківському старостаті на Сумщині.