Двоє мешканців Сумщини вбиті і ще четверо – поранені через російські атаки

Двоє мешканців Сумської області вбиті і ще четверо – поранені через російські атаки вночі на 14 липня.

Про це повідомив начальник ОВА Олег Григоров.

Росіяни атакували Шосткинську та Сумську громади.

У Шосткинській громаді внаслідок ударів БпЛА та керованих авіабомб загинули двоє чоловіків – 50 та 55 років. Вони перебували на вулиці під час атаки та загинули на місці від отриманих травм.

Поранені четверо мешканців одного з багатоквартирних будинків – серед них 7-річна дитина. Госпіталізовані 30-річна мати з сином, вони не важкі. Ще одну 30-річну жінку прооперували. Також до медиків звернувся 30-річний чоловік, лікується амбулаторно.

Фото: Нацполіція Наслідки російської атаки

У Шостці пошкоджені близько 30 багатоповерхових, приватних будинків і нежитлових будівель. Зруйнований об’єкт цивільної інфраструктури. Триває ліквідація наслідків, масштаби руйнувань уточнюють.

У Сумській громаді внаслідок влучань БпЛА виникла пожежа. Пошкоджені нежитлові будівлі. Там обійшлося без постраждалих.