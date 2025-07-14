У Запорізькій області росіяни поранили літню жінку

Надійшло 3 повідомлення про руйнування приватних будинків, гаражів та автомобілів.

139 артилерійських ударів завдано по території Камʼянського, Степового Гуляйполя, Єгорівки, Малинівки, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки та Чарівного.

Як повідомив начальник ОВА Іван Федорові, війська РФ здійснили 4 авіаційних удари по Гуляйполю та Малинівці.

Упродовж доби окупанти завдали 490 ударів по 10 населених пунктах Запорізької області. 77-річна жінка поранена внаслідок ворожої атаки по Пологівському району.

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