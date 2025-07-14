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У Запорізькій області росіяни поранили літню жінку

Упродовж доби окупанти завдали по області 490 ударів.

У Запорізькій області росіяни поранили літню жінку
Наслідки російської атаки
Фото: Запрізька ОВА

Упродовж доби окупанти завдали 490 ударів по 10 населених пунктах Запорізької області. 77-річна жінка поранена внаслідок ворожої атаки по Пологівському району. 

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Як повідомив начальник ОВА Іван Федорові, війська РФ здійснили 4 авіаційних удари по Гуляйполю та Малинівці. 

342 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Степове, Камʼянське, Гуляйполе, Малинівку, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Микільське. 

5 обстрілів із РСЗВ накрили Кам’янське, Щербаки та Малу Токмачку.  

139 артилерійських ударів завдано по території Камʼянського, Степового  Гуляйполя, Єгорівки, Малинівки, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки та Чарівного.

Надійшло 3 повідомлення про руйнування приватних будинків, гаражів та автомобілів.

  • Російська армія на Запорізькому напрямку проводить перегрупування військ для відновлення активних штурмових дій на Оріхівському, Гуляйпільському та Придніпровському напрямках. 
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