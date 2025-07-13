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Зеленський анонсував кадрові зміни у посольствах і гроші для 180 тис сімей на підготовку дітей до школи

Президент із Шмигалем обговорив стратегічні кроки для трансформації виконавчої влади. 

Зеленський анонсував кадрові зміни у посольствах і гроші для 180 тис сімей на підготовку дітей до школи
Володимир Зеленський і Денис Шмигаль
Фото: телеграм Володимира Зеленського

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що майже 180 тис. українських сімей отримають кошти від держави на підготовку дітей до школи. Також анонсував нові кадрові рішення у ключових посольствах. 

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Про це зазначив глава держави після наради із прем'єр-міністром України Денсом Шмигалем. 

"Сьогодні була важлива розмова з Прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем. Завтра уряд представить нові соціальні рішення – виплати на підтримку українських мам: це виплати після народження дитини, підтримка також у перші роки після народження", – повідомив Зеленський і додав, що є відповідні кошти й для українських школярів – для "Пакунку школяра" та для безкоштовного харчування у школах із 1-го по 4-й класи й у прифронтових районах – із 1-го по останній класи. Завтра Кабінет Міністрів України повинен представити усі деталі. 

Також президент анонсував "нові кадрові рішення у ключових посольствах". Крім цього, разом із Шмигалем обговорив стратегічні кроки для трансформації виконавчої влади. 

"Зміни будуть. Зокрема, у сфері оборони, у всіх проєктах заради нашої стійкості – держави та суспільства. Потрібен аудит кожної домовленості з нашими партнерами – що реально виконується. Треба також відчутно скоротити некритичні державні видатки й максимально – за рахунок дерегуляції – направити суспільні сили заради економічного розвитку. Головне – більше нашого українського виробництва, зокрема виробництва зброї, більше нашої української сили, більше наших власних можливостей", – розповів глава держави. 

  • Нарада з премʼєр-міністром у президента відбувалася на тлі численних повідомлень медіа про ймовірну його заміну.
  • Нещодавно Суспільне писало про те, що Шмигаль є одним із кандидатів на пост міністра оборони поряд із міністром внутрішніх справ Ігорем Клименком та віцепремʼєром — міністром цифрової трансформації Михайлом Федоровим.
  • Раніше Володимир Зеленський повідомив, що заміна посла України у США відбудеться, і глава держави бачить однією з кандидатур чинного міністра оборони Рустема Умєрова.
  • Президент відзначив, що коли на місце Маркарової може стати Умєров, то це спричинить великі зміни в Кабміні.
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