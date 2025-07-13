Зеленський анонсував кадрові зміни у посольствах і гроші для 180 тис сімей на підготовку дітей до школи

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що майже 180 тис. українських сімей отримають кошти від держави на підготовку дітей до школи. Також анонсував нові кадрові рішення у ключових посольствах.

Про це зазначив глава держави після наради із прем'єр-міністром України Денсом Шмигалем.

"Сьогодні була важлива розмова з Прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем. Завтра уряд представить нові соціальні рішення – виплати на підтримку українських мам: це виплати після народження дитини, підтримка також у перші роки після народження", – повідомив Зеленський і додав, що є відповідні кошти й для українських школярів – для "Пакунку школяра" та для безкоштовного харчування у школах із 1-го по 4-й класи й у прифронтових районах – із 1-го по останній класи. Завтра Кабінет Міністрів України повинен представити усі деталі.

Також президент анонсував "нові кадрові рішення у ключових посольствах". Крім цього, разом із Шмигалем обговорив стратегічні кроки для трансформації виконавчої влади.

"Зміни будуть. Зокрема, у сфері оборони, у всіх проєктах заради нашої стійкості – держави та суспільства. Потрібен аудит кожної домовленості з нашими партнерами – що реально виконується. Треба також відчутно скоротити некритичні державні видатки й максимально – за рахунок дерегуляції – направити суспільні сили заради економічного розвитку. Головне – більше нашого українського виробництва, зокрема виробництва зброї, більше нашої української сили, більше наших власних можливостей", – розповів глава держави.