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Через російський обстріл загинув чоловік на Сумщині

Його брат – поранений.

Через російський обстріл загинув чоловік на Сумщині
свічі

13 липня у Сумській громаді внаслідок ворожої атаки загинув чоловік, ще один – поранений.

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Про це повідомив керівник Сумської ОВА Олег Григоров.

Обстріл стався близько 15:40. За словами очільника Сумщини, двоє братів їхали мотоблоком у бік Хотінської громади, коли їх атакував ворожий дрон.

«Загинув 57-річний чоловік. Його брат зазнав поранення, йому надається медична допомога», - повідомив Григоров.

Він закликав жителів Сумщини мінімізувати переміщення в напрямку прикордоння, адже росіяни там системно атакують цивільний транспорт.

  • Того ж дня російський дрон атакував обʼєкт критичної інфраструктури у Сумах, тож частина міста тимчасово без світла.
  • Крім того, унаслідок атаки окупаційних військ по Шосткинській та Середино-Будській громадах на Сумщині постраждали четверо людей.
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