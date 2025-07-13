Через російський обстріл загинув чоловік на Сумщині

13 липня у Сумській громаді внаслідок ворожої атаки загинув чоловік, ще один – поранений.

Про це повідомив керівник Сумської ОВА Олег Григоров.

Обстріл стався близько 15:40. За словами очільника Сумщини, двоє братів їхали мотоблоком у бік Хотінської громади, коли їх атакував ворожий дрон.

«Загинув 57-річний чоловік. Його брат зазнав поранення, йому надається медична допомога», - повідомив Григоров.

Він закликав жителів Сумщини мінімізувати переміщення в напрямку прикордоння, адже росіяни там системно атакують цивільний транспорт.