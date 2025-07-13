Розвідка: у Росії знижується рентабельність агропромислового сектору

В Росії спостерігається зниження рентабельності агропромислового сектору і зростання імпорту сільськогосподарсько-промислової продукції.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

Попри заяви уряду РФ про "самозабезпеченість" зерном, олією, цукром і м’ясними продуктами для Кремля, в умовах високої вартості кредитних ресурсів, викликом залишається підтримка інвестиційної привабливості сількогосподарської галузі та скорочення імпортозалежності.

Наразі в агропромисловому комплексі Росії спостерігається низка проблем.

Так, знизилася рентабельність агросектору із 20,3% у 2022 році до 18,2% у 2025 році. Натомість для залучення інвестицій, пояснили у СЗРУ, рентабельність галузі має бути не менше ніж 30%.

Наявна імпортозалежність насіннєвої бази. Найпроблемнішим є питання самозабезпечення насінням цукрового буряка й картоплі.

Крім того, відбувається здорожчання кредитів і відповідно сільськогосподарської техніки. Упродовж січня–квітня 2025 року продаж російської техніки зменшився на 32%.

Натомість, зауважили у СЗРУ, фіксується зростання імпорту продукції агропромислового комплексу до 12,9 млрд дол. (+12,5% порівняно з аналогічним періодом 2024 року).