ЗМІ: 70% арештованих мігрантів у США не мають кримінальних правопорушень

Офіцери поліції США допомагають мігранці виплутатися з колючого дроту, який утворює стіну вздовж річки Ріо-Гранде в Ігл-Пасс, шт

Попри заяви президента США Дональда Трампа, що його політика депортації направлена на "злочинців", які потрапили до США "незаконно", понад 70% арештованих Імміграційною та митною службою СШАмігрантів не мають кримінальних правопорушень, пише Assosiated Press.

За даними видання, з початку другого терміну Трампа спостерігається збільшення кількості арештів Імміграційною та митною службою США, повідомляється про рейди по всій країні. Проте більшість людей, яких зараз затримує ICE, не мають кримінальних судимостей.

Станом на кінець червня ICE заарештувала понад 57 тисяч іноземців, які проживають у США. 71% з них не мають судимостей у США та кримінальних правопорушень чи звинувачень.

ICE кожному з мігрантів, яких заарештовує та утримує, призначає рівень загрози за шкалою від 1 до 3, де один – найвищий. Особи без судимості класифікуються як такі, що "не мають рівня загрози ICE".

Станом на 23 червня, згідно з останніми доступними даними, 84% осіб, які утримувалися у 201 установі по всій країні, не отримували рівня загрози. Ще 7% отримали загрозу 1-го рівня, 4% – 2-го рівня та 5% – 3-го рівня.

Станом на червень 2025 року Імміграційна служба США опрацювала дані понад 204 тисяч мігрантів, які проживають у США. З них 65% не мали жодних правопорушень, а лише 6% — скоїли злочини.

Попри це, ICE лише збільшує кількість заарештованих мігрантів. Загальна кількість арештів ICE різко зросла наприкінці травня після того, як заступник керівника апарату Білого дому Стівен Міллер надав агентству квоту в 3000 арештів на день, порівняно з 650 арештами на день за перші п'ять місяців другого терміну Трампа.

За даними Transactional Records Clearinghouse (TRAC), ICE заарештувала майже на 30% більше людей у травні, ніж у квітні. У червні це число знову зросло, ще на 28%.

Національне бюро економічних досліджень США у 2023 році встановило, що мігранти мають на 60% нижче шансів вчиняти злочини та потрапити до вʼязниці ніж громадяни США, які народились в Америці.

Попри це, адміністрація президента Трампа продовжує свою антиміграційну політику. У січні 2025 року Трамп підписав закон, який вимагає затримання нелегальних іммігрантів, звинувачених у крадіжках та насильницьких злочинах.

Міністерка внутрішньої безпеки США Крісті Ноем доручила ICE "переслідувати найгірших з найгірших, включаючи членів банд, убивць та ґвалтівників". Вона зарахувала затриманих із судимостями, а також тих, яким висунуто звинувачення, до "злочинних нелегальних іноземців".

"Будь-яке припущення, що Адміністрація не зосереджена на цих небезпечних злочинцях, є абсолютно хибним", — заявляла журналістам речниця Білого дому Абігейл Джексон.

Також речниця наголосила, що адміністрація Трампа зосереджена виключно "навикоріненні неперевірених злочинців, які перебувають у країні нелегально".