Reuters: Іран планує продовжити співпрацю із МАГАТЕ

Іран планує співпрацювати із Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ), попри обмеження, накладені іранським парламентом.
Про це пише Reuters із посиланням на заяву міністра закордонних справ Ірану Аббаса Арагчі.
Новий закон, ухвалений в Ірані після бомбардувань Ізраїлю та США минулого місяця, передбачає, що інспекція ядерних об'єктів Ірану Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ) потребує схвалення Вищої ради національної безпеки, головного органу безпеки Ірану.
За словами Арагчі, попрти те, що співпраця Ірану з агентством не припинилася, вона набуде нової форми і керуватиметься через Вищу раду нацбезпеки.
"Запити МАГАТЕ щодо продовження моніторингу в Ірані будуть…розглядатися Радою у кожному конкретному випадку з урахуванням питань безпеки", – сказав він.
Очільник іранського МЗС повторив, що Іран не погодиться на будь-яку ядерну угоду, яка не дозволить йому збагачувати уран. Тегеран погодиться лише на переговори, що обмежуються його ядерною програмою і не охоплюють оборонні питання, такі як його ракети, додав він.
"Для нас наближення інспекторів МАГАТЕ до ядерних об’єктів має як аспект безпеки…так і безпеку самих інспекторів – це питання, яке необхідно вивчити", – додав Арагчі.
Він зазначив, що ризик поширення радіоактивних матеріалів та вибуху залишків боєприпасів на об’єктах є серйозним.
- Іран відмовив очільникові МАГАТЕ Рафаелю Гроссі у доступі до своїх ядерних об'єктів та зняв з них камери спостереження.
- В свою чергу, Гроссі заявив, що Іран може знову почати виробляти збагачений уран “за лічені місяці”.
- На початку липня інспектори Міжнародного агентства з атомної енергії, які перебували в Ірані, на момент ударів США по ядерних об'єктах, залишили країну.