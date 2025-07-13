Reuters: Іран планує продовжити співпрацю із МАГАТЕ

Іран не погодиться на будь-яку ядерну угоду, яка не дозволить йому збагачувати уран.

Іран планує співпрацювати із Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ), попри обмеження, накладені іранським парламентом.

Про це пише Reuters із посиланням на заяву міністра закордонних справ Ірану Аббаса Арагчі.

Новий закон, ухвалений в Ірані після бомбардувань Ізраїлю та США минулого місяця, передбачає, що інспекція ядерних об'єктів Ірану Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ) потребує схвалення Вищої ради національної безпеки, головного органу безпеки Ірану.

За словами Арагчі, попрти те, що співпраця Ірану з агентством не припинилася, вона набуде нової форми і керуватиметься через Вищу раду нацбезпеки.

"Запити МАГАТЕ щодо продовження моніторингу в Ірані будуть…розглядатися Радою у кожному конкретному випадку з урахуванням питань безпеки", – сказав він.

Очільник іранського МЗС повторив, що Іран не погодиться на будь-яку ядерну угоду, яка не дозволить йому збагачувати уран. Тегеран погодиться лише на переговори, що обмежуються його ядерною програмою і не охоплюють оборонні питання, такі як його ракети, додав він.

"Для нас наближення інспекторів МАГАТЕ до ядерних об’єктів має як аспект безпеки…так і безпеку самих інспекторів – це питання, яке необхідно вивчити", – додав Арагчі.

Він зазначив, що ризик поширення радіоактивних матеріалів та вибуху залишків боєприпасів на об’єктах є серйозним.