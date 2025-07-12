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Президент Фінляндії таємно взяв участь у змаганнях із тріатлону і посів друге місце

Стубб подолав 750-метровий заплив, 20-кілометрову велопрогулянку та 5-кілометровий біг трохи більш ніж за годину

Президент Фінляндії таємно взяв участь у змаганнях із тріатлону і посів друге місце
Александр Стубб
Фото: EPA/UPG

Президент Фінляндії Александр Стубб таємно взяв участь у змаганнях з тріатлону, використавши псевдонім. 

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Про це повідомляє Ilta-Sanomat

Змагання відбулися в місті Йоройнен. 

У п’ятницю був спринт, де в стартовому списку з'явилося загадкове ім'я AS. Чутки підтвердилися, коли на старті з'явилася знайома для глядачів постать – президент Александр Стубб.

Стубб подолав 750-метровий заплив, 20-кілометрову велопрогулянку та 5-кілометровий біг трохи більш ніж за годину. Його фінішного часу (1:04:19) вистачило для другого місця в чоловічій категорії.

У квітні президент США Дональд Трамп під час зустрічі зі Стуббом грав із ним у гольф, а потім узяв його з собою на інтерв’ю. 
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