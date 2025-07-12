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ГУР: російські спецслужби продовжують інформаційну операцію в Сирії шодо дискредитації України

Спецслужби Кремля поширюють історію про "червону ртуть", каспули з якою начебто придбали  у "корумпованих чиновників Міністерства оборони України".

ГУР: російські спецслужби продовжують інформаційну операцію в Сирії шодо дискредитації України
Фото: скріншот

Спецслужби Кремля продовжують інформаційну операцію в Сирії щодо дискредитації України. Цього разу росіяни пропонують на так званому сирійському "чорному ринку зброї" каспули з хімречовиною.

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Про це розповіли у ГУР МОУ.

"Черговий епізод спрямованої проти України інформаційної операції кремля у Сирії — російські спецслужби пропонують на так званому сирійському “чорному ринку зброї” ще один містичний чорний ящик із двома капсулами, у яких нібито містяться небезпечні “хімікати”, — кажуть у розвідці. 

За словами ГУР, на одній із капсул розміщено напис: "PU.9424 U", на другій ― "HG25 P307 9,99 U92". 

"Цього разу московити, на додачу до вигаданого "плутонію" [Pu ― плутоній], реанімують стару радянську байку про так звану "червону ртуть" [Hg ― ртуть] ― речовину, якої не існує в природі", — додають у розвідці. 

"Червона ртуть" — вигадка радянських спецслужб, яку використовували для масштабної кампанії з дезінформації на Близькому Сході у 80-90 роках ХХ століття. Створена в москві та спрямована проти іноземних розвідок легенда про "червону ртуть" стверджувала, нібито ця модифікація хімічного елемента може стати матеріалом для виготовлення “страшної” бомби. 

"Халтурники з луб’янки переконують, нібито привезений ними контейнер придбали у "корумпованих чиновників Міністерства оборони України" для "негайного продажу", — наголошують в ГУР МО.  

Також у комплекті з фейковими "елементами" для виготовлення "ядерної бомби" росіяни в Сирії пропонують десять капсул із нібито "невідомими токсичними газами" ― насправді це реагенти для старого приладу хімічної розвідки, який агенти держави-агресора вже намагалися продати раніше в межах інформаційної операції проти України. 

"Нічого нового й оригінального ― російські спецслужби діють за лекалами своїх попередників із ХХ століття. Тож стара міфологія про "червону ртуть" свідчить про загострення жанрової кризи в середовищі спецслужбістів кремля. Ми бачимо, як росія безпорадно "лізе зі штанів", сіє теорії змови, аби дискредитувати Україну, дестабілізувати ситуацію на Близькому Сході, зокрема в Сирії, де впав злочинний режим друга путіна — Башара Асада. Україна вживає всіх заходів, зокрема й через лінію воєнної розвідки, аби зруйнувати ці чергові гібридні плани росії", ― зауважив представник ГУР МО України Андрій Юсов. 
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