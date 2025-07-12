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Індійські експерти назвали причину катастрофи Boeing Dreamliner

Остаточні результати розслідування будуть упродовж року.

Індійські експерти назвали причину катастрофи Boeing Dreamliner
Місце катастрофи Dreamliner Air India
Фото: EPA/UPG

Індійська служба розслідування авіаційних інцидентів у п'ятницю оприлюднила звіт щодо попередніх причин катастрофи літака Boeing 787 Dreamliner авіакомпанії Air India, що мав здійснювати рейс з Ахмедабада до Лондона.

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Як пише Reuters, експерти встановили, що повітряне судно почало втрачати висоту одразу після злету через припинення подачі палива до двигунів. 

Під час розшифровки бортових самописців було відновлено запис, на якому один із пілотів питає іншого, навіщо той вимкнув паливну систему, на що той відповідає, що не робив цього.

Після катастрофи обидва перемикачі подачі палива у рештках літака перебували у відкритому положенні. Залишається загадкою, як могло статися, що двигуни опинилися фактично без живлення. 

Випадково пересунути вимикачі неможливо. Сама система використовується лише для миттєвого вимкнення двигунів в аеропорту прибуття чи в надзвичайних ситуаціях, як-от пожежа у двигуні. 

Остаточну версію звіту про причини катастрофи в Індії, за авіаційними правилами, мають презентувати не пізніше, ніж через рік після інциденту.
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