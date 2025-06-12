У Індії розбився пасажирський літак із 242 людьми на борту (доповнено)

У Індії розбився пасажирський літак, на борту якого було 242 людини. Рейс Air India, що прямував з Ахмедабада до Лондона, зазнав аварії поблизу аеропорту в районі Мегані.

Про це пише The Times of India.

Повітряне судно зазнало аварії невдовзі після зльоту з міжнародного аеропорту Сардар Валлаббхай Патель в Ахмедабаді. Літак впав у районі Мегані, і на місці піднявся темний стовп диму, який було видно за кілометри. Туди прибули служби екстреної допомоги. Наразі офіційного підтвердження інформації про жертв та причини катастрофи немає.

Згідно з попередньою інформацією, це був широкофюзеляжний Boeing 787 Dreamliner, який може вмістити близько 300 пасажирів.

Доповнення. Пізніше у Генеральному директораті цивільної авіації (DGCA) повідомили, що на борту літака перебувало 242 особи: 230 пасажирів, 2 пілоти та 10 бортпровідників.

Перед тривалою подорожжю літак заправлявся паливом, і це могло посилити вибух і пожежу, що сталися після катастрофи.