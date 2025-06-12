Сеул припинив пропагандистські трансляції проти Північної Кореї вздовж кордону

Це стало першим важливим кроком новообраного президента Лі Дже Мена для зниження напруженості на кордоні.

Південнокорейські військові вимкнули гучномовці, що поширювали пропаганду проти Північної Кореї вздовж кордону, пише DW.

Це стало першим важливим кроком новообраного президента Лі Дже Мена для зниження напруженості на кордоні.

У Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї заявив, що у відповідь КНДР, схоже, припинила використовувати гучномовці поблизу кордону, спрямовані на Сеул. Хоча залишається незрозумілим, чи офіційно Пхеньян завершив свою кампанію.

Президент Південної Кореї Лі Дже Мен зробив припинення використання гучномовців передвиборчою обіцянкою, щоб “відновити довіру в міжкорейських відносинах та сприяти миру на Корейському півострові”.Кан Ю Чжон, речник Лі, назвав це рішення “проактивним кроком” для зниження військової напруженості в регіоні.

Трансляції, які включали пропагандистські повідомлення та музику в стилі K-pop, відновилися в червні 2024 року після того, як Північна Корея запустила тисячі повітряних куль, наповнених сміттям, у напрямку Південної Кореї в рамках психологічної кампанії.

У відповідь Пхеньян розпочав власні гучні трансляції з виттям тварин, ударами гонгів та іншими дратівливими звуками.Мешканці поблизу кордону давно скаржилися на шум з обох сторін.