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Румунія перенесла дату святкування Дня перемоги на 8 травня

Синхронізуються з Європою, а не з Кремлем.

Румунія перенесла дату святкування Дня перемоги на 8 травня
Парламент Румунії
Фото: Parlamentul României

Палата депутатів парламенту Румунії схвалила законопроєкт, відповідно до якого святкування Дня перемоги над нацизмом у Європі буде відбуватися 8 травня, а не 9-го.

Як пише румунське медіа Digi24, за це рішення проголосували 270 обранців, 19 утрималися, проти був лише один депутат. 

Румунія як країна з колишньої сфери впливу Радянського Союзу відзначала День перемоги за кремлівським стандартом - 9 травня. Новий документ вказує на потребу "виправити історичну неоднозначність" та "зафіксувати спільну із західними державами дату Дня перемоги 8 травня, коли набула чинності капітуляція Німеччини". 
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