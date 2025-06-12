Синхронізуються з Європою, а не з Кремлем.

Палата депутатів парламенту Румунії схвалила законопроєкт, відповідно до якого святкування Дня перемоги над нацизмом у Європі буде відбуватися 8 травня, а не 9-го.

Як пише румунське медіа Digi24, за це рішення проголосували 270 обранців, 19 утрималися, проти був лише один депутат.

Румунія як країна з колишньої сфери впливу Радянського Союзу відзначала День перемоги за кремлівським стандартом - 9 травня. Новий документ вказує на потребу "виправити історичну неоднозначність" та "зафіксувати спільну із західними державами дату Дня перемоги 8 травня, коли набула чинності капітуляція Німеччини".