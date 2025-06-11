Трамп: Китай постачатиме США рідкісноземельні метали, а китайські студенти вчитимуться у вишах Штатів

Президент США Дональд Трамп заявив про досягнення нової торгової угоди з Китаєм, яка передбачає постачання з боку Пекіна рідкісноземельних металів і магнітів, а натомість - повернення китайських студентів до американських університетів, передає Reuters.

«Ми отримуємо загалом 55% тарифів, Китай — 10%. Відносини чудові!» — написав Трамп у своїй соцмережі.

За словами представника Білого дому, нова система тарифів дозволяє США стягувати з китайського імпорту загалом 55% мит: 10% базових, 20% — за торгівлю фентанілом і 25% — як вже чинні тарифи. Китай, у відповідь, запроваджує лише 10% мит на американські товари.

«Китай постачатиме всі магніти і будь-які необхідні рідкісноземельні метали наперед. Ми також дозволимо те, про що домовлялися, зокрема, навчання китайських студентів у наших коледжах і університетах (що завжди мене цікавило!)», — заявив Трамп.

Угоду ще мають офіційно затвердити лідери США і Китаю.

Напередодні, після двох днів переговорів у Лондоні, міністр торгівлі США Говард Лютнік повідомив, що досягнули рамкову домовленість, яка «нарощує м’язи на кістках» іншої домовленості, укладеної минулого місяця в Женеві. Воно передбачає пом’якшення тарифного протистояння, яке тривало кілька років.

Женевське врегулювання зірвалося через запроваджене Китаєм обмеження на експорт стратегічних корисних копалин. У відповідь адміністрація Трампа запровадила обмеження на експорт до Китаю американського програмного забезпечення, літаків та напівпровідникових технологій.