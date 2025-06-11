За даними ЗМІ, кількість поранених коливається від 28 до понад 50.

Щонайменше семеро людей загинули внаслідок хвилі вогнепальних нападів та підривів на південному заході Колумбії, повідомляє BBC з посиланням на ЗМІ.

За даними Reuters та Agence France-Presse, поліція повідомила про сімох загиблих, тоді як кількість поранених коливалася від 28 до понад 50.

Відомо, що серед загиблих у нападах у Калі ‒ третьому за величиною місті країни, та кількох сусідніх міст, було двоє поліцейських.

Під час атак використовували вибухівку під авто і мотоцикли, гвинтівки та, ймовірно, безпілотник. Міністерство оборони Колумбії заявило про 19 нападів.

Місцеві медіа пов'язують деякі з нападів з фракцією Революційних збройних сил Колумбії (FARC), колись могутнього партизанського угруповання.

Унаслідок ескалації кризи пошкоджено поліцейські дільниці, муніципальні будівлі та цивільні цілі.

Міністерство описало насильство як "відчайдушну реакцію незаконних збройних груп на масовані операції (військових та поліції), які спустошили їхні незаконні структури та економіку”. Мер Калі заявив, що місто повернулося до 1989 року, коли воно було затьмарене торгівлею наркотиками та насильством з боку картелів.

Напади сталися через кілька днів після спроби вбивства кандидата в президенти Мігеля Урібе Турбая у столиці Боготі під час звернення до своїх прихильників. На місці події заарештували 15-річного підлітка. Генеральна прокуратура заявила, що підліток не визнає висунутих проти нього звинувачень, включно зі замахом на вбивство та незаконне зберігання вогнепальної зброї.

Суддя видав наказ про взяття його під варту, додали в Генеральній прокуратурі.

Фото: EPA/UPG