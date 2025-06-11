Макрон наполягатиме на забороні соціальних мереж для дітей віком до 15 років

Він планує це зробити як мінімум у Франції.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що наполягатиме на прийнятті Євросоюзом нормативного акту, який би заборонив соціальні мережі для дітей віком до 15 років.

Як пише Reuters, таку ініціативу глава Франції запропонував після нападу у школі на сході Франції, коли підліток поранив ножем 31-річного шкільного помічника під час обшуку сумки на наявність зброї. Макрон заявив, що сподівається побачити результати протягом наступних кількох місяців.

"Якщо це не спрацює, ми почнемо робити це у Франції. Ми не можемо чекати", – сказав він і назвав соціальні мережі одним із факторів, що винні у насильстві серед молоді.

На платформі X після інтерв'ю Макрон заявив, що таке регулювання підтримують експерти.

Також французький президент анонсував зобов'язання усіх сайтів, де можна придбати ножі, проводити вікову верифікацію.

"15-річні більше не зможуть купувати ножі онлайн. Це означає, що ми збираємося застосовувати масивні фінансові санкції та заборони", – пообіцяв він.

Над обмеженнями користування соцмережами дітьми та підлітками працюють і інші країни Євросоюзу: Греція та Іспанія. Вони вимагають обмежити час на соціальних платформах на рівні всього блоку, пише Politico.

Але французький президент, виступаючи по телебаченню увечері 11 червня, сказав, що треба рухатися швидше.

C’est une recommandation des experts de la commission écrans : je porte l’interdiction des réseaux sociaux avant 15 ans. Les plateformes ont la possibilité de vérifier l’âge. Faisons-le. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 10, 2025

Коментарі Макрона прозвучали на тлі хвилі заходів у країнах світу, спрямованих на обмеження використання соціальних мереж дітьми.

Минулого року Австралія схвалила заборону на використання соціальних мереж для осіб віком до 16 років.

Хоча більшість соціальних мереж не дозволяють дітям віком до 13 років користуватися своїми платформами, звіт австралійського регулятора онлайн-безпеки показав, що діти легко обходять такі обмеження.