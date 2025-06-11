Макрон наполягатиме на забороні соціальних мереж для дітей віком до 15 років

Отець, Син, Дух. Що означає свято Трійці?
Отець, Син, Дух. Що означає свято Трійці?
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві
У Донецькій області внаслідок обстрілу убито розробника дронів Максима Старостіна
У Донецькій області внаслідок обстрілу убито розробника дронів Максима Старостіна
Культурна дипломатія в часи війни – це спосіб довести суб’єктність України
Культурна дипломатія в часи війни – це спосіб довести суб’єктність України
Місія — знайти пацієнтів Сватівської психіатричної лікарні. Як росіяни викрали близько 300 українців на окупованій Луганщині
Місія — знайти пацієнтів Сватівської психіатричної лікарні. Як росіяни викрали близько 300 українців на окупованій Луганщині
Бернар-Анрі Леві: «Якщо Україна програє, наслідки будуть катастрофічними для всього світу»
Якщо Україна програє, наслідки будуть катастрофічними для всього світу
Тимур Ткаченко: керівництво київського метро відмовилось від допомоги Укрзалізниці в ліквідації наслідків російського обстрілу
Тимур Ткаченко: керівництво київського метро відмовилось від допомоги Укрзалізниці в ліквідації наслідків російського обстрілу
«Мені здалося, що я божеволію від жаху». З чим приходять до психологів мешканці прикордоння
«Мені здалося, що я божеволію від жаху». З чим приходять до психологів мешканці прикордоння
Пацієнту повернули майже 72 тис. грн: у НСЗУ розповіли, на що скаржаться українці
Пацієнту повернули майже 72 тис. грн: у НСЗУ розповіли, на що скаржаться українці
Чому “Павутина” не Перл-Харбор?
Чому “Павутина” не Перл-Харбор?
Про відповідь Москви на «Павутину»
Про відповідь Москви на «Павутину»
Помер народний депутат Сергій Швець
Помер народний депутат Сергій Швець
OSINT не підтвердив ураження літака А-50 на аеродромі "Іваново-Північне" (виправлено)
OSINT не підтвердив ураження літака А-50 на аеродромі "Іваново-Північне" (виправлено)
ГоловнаСвіт

Макрон наполягатиме на забороні соціальних мереж для дітей віком до 15 років

Він планує це зробити як мінімум у Франції.

Макрон наполягатиме на забороні соціальних мереж для дітей віком до 15 років
Емманюель Макрон
Фото: EPA/UPG

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що наполягатиме на прийнятті Євросоюзом нормативного акту, який би заборонив соціальні мережі для дітей віком до 15 років.

Як пише Reuters, таку ініціативу глава Франції запропонував після нападу у школі на сході Франції, коли підліток поранив ножем 31-річного шкільного помічника під час обшуку сумки на наявність зброї. Макрон заявив, що сподівається побачити результати протягом наступних кількох місяців.

Support LB.ua

"Якщо це не спрацює, ми почнемо робити це у Франції. Ми не можемо чекати", – сказав він і назвав соціальні мережі одним із факторів, що винні у насильстві серед молоді.

На платформі X після інтерв'ю Макрон заявив, що таке регулювання підтримують експерти.

Також французький президент анонсував зобов'язання усіх сайтів, де можна придбати ножі, проводити вікову верифікацію. 

"15-річні більше не зможуть купувати ножі онлайн. Це означає, що ми збираємося застосовувати масивні фінансові санкції та заборони", – пообіцяв він. 

Над обмеженнями користування соцмережами дітьми та підлітками працюють і інші країни Євросоюзу: Греція та Іспанія. Вони вимагають обмежити час на соціальних платформах на рівні всього блоку, пише Politico

Але французький президент, виступаючи по телебаченню увечері 11 червня, сказав, що треба рухатися швидше. 

Коментарі Макрона прозвучали на тлі хвилі заходів у країнах світу, спрямованих на обмеження використання соціальних мереж дітьми.

Минулого року Австралія схвалила заборону на використання соціальних мереж для осіб віком до 16 років.

Хоча більшість соціальних мереж не дозволяють дітям віком до 13 років користуватися своїми платформами, звіт австралійського регулятора онлайн-безпеки показав, що діти легко обходять такі обмеження.

  • Раніше Франція заборонила хештег у TikTok, який пропагував нездорові поради про схуднення.
  • Албанія стала першою країною Європи, яка заблокувала TikTok.
Теми: , , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies