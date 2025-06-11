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США та Китай затвердили рамкову торгівельну угоду

Угода передбачає зниження мит, але деякі питання залишаються невирішеними. 

США та Китай затвердили рамкову торгівельну угоду
Фото: EPA/UPG

США та Китай погодили рамкову угоду про повернення до торгового перемир’я та зняття деяких експортних обмежень Пекіна, зокрема на рідкісноземельні метали. Проте довгострокового вирішення давніх торгових суперечок досягти не вдалося. 

Про це пишуть Reuters та CNN.

Після двох днів переговорів у Лондоні міністр торгівлі США Говард Лутнік сказав, що нова домовленість спирається на те, про що сторони вже домовилися в Женеві минулого місяця. Угода передбачає зниження мит, які подекуди сягали понад 100%.

Посадовці з обох сторін тепер передадуть пропозицію своїм лідерам для затвердження, і якщо це схвалять, то рамкову угоду впровадять.

Хоча жодна зі сторін не розкрила подробиць угоди, Лутнік зазначив, що вони домовилися скасувати експортний контроль на товари та технології, які мають вирішальне значення для іншої сторони.

За словами Лутніка, обмеження Китаю на експорт рідкоземельних мінералів та магнітів до США будуть вирішені як "ключова" частина рамкової угоди. США, за його словами, вже готують заходи у відповідь, якщо експорт Китаю не відновиться.

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За даними Reuters, попри угоду, ключові суперечки, зокрема односторонні мита Трампа, залишаються невирішеними.

До 10 серпня країни мають час, щоб погодити повноцінну угоду. Інакше митні ставки піднімуть: США можуть підвищити їх до 145%, а Китай – до 125%.

  • Днями американський і китайський лідери провели телефонну розмову і домовилися провести переговори щодо тарифів.
  • Перед цим, 12 травня, Китай і США під час переговорів у Женеві домовилися про угоду, яка тимчасово знизить їхні взаємні тарифи.
  • Проте вже за деякий час американський президент Дональд Трамп звинуватив Китай у порушенні двотижневого тарифного перемир'я зі США, погрожуючи відновити "торговельну війну" між двома найбільшими економіками світу.
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