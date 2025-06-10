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Російський військовий літак підозрюється у порушенні повітряного простору Фінляндії

Ймовірне порушення відбулось у Фінській затоці.

Російський військовий літак підозрюється у порушенні повітряного простору Фінляндії
Фото: Aliexpress.com

Пресслужба Міноборони Фінляндії повідомила про ймовірне порушення повітряного простору країни.

Російський військовий літак підозрюється у порушенні повітряного простору Фінляндії поблизу Порвоо вдень 10 червня 2025 року.

“Розслідування підозри у порушенні повітряного простору було негайно розпочато”, – наголосив міністр оборони Фінляндії Антті Хаккянен.

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В свою чергу фінські прикордонники розслідують інцидент і нададуть додаткову інформацію в міру просування розслідування.
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