Пресслужба Міноборони Фінляндії повідомила про ймовірне порушення повітряного простору країни.
Російський військовий літак підозрюється у порушенні повітряного простору Фінляндії поблизу Порвоо вдень 10 червня 2025 року.
“Розслідування підозри у порушенні повітряного простору було негайно розпочато”, – наголосив міністр оборони Фінляндії Антті Хаккянен.
В свою чергу фінські прикордонники розслідують інцидент і нададуть додаткову інформацію в міру просування розслідування.
- У травні два російські військові літаки підозрювались у порушенні повітряного простору Фінляндії у Фінській затоці.