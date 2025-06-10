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У МЗС Ізраїлю заперечили передачу Україні систем Patriot, - ЗМІ

Про це напередодні повідомив посол Бродський.

У МЗС Ізраїлю заперечили передачу Україні систем Patriot, - ЗМІ
Пуск GEM-T з Patriot , основної ракети для ЗРК Patriot, що призначена для перехоплення літаків та інших аеродинамічних цілей на
Фото: US DoD

Міністерство закордонних справ Ізраїлю заперечило, що країна передавала Україні системи Patriot, які перебували на озброєнні ізраїльської армії з 1990-х років.

Про це повідомляє видання Ynet із посиланням на відповідь МЗС на відповідний запит, передає "Радіо Свобода".

"Ці заяви не відповідають дійсності. Ізраїль не передавав Україні системи Patriot", – йдеться у повідомленні.

Російська державна агенція ТАСС із посиланням на співрозмовника в МЗС Ізраїлю також оприлюднила ідентичне повідомлення. 

Зазначимо, що минулого року повідомлялося, що ізраїльські військово-повітряні сили найближчими місяцями мають намір попрощатися із застарілими системами ППО Patriot, замінивши їхні батареї на більш досконалі засоби протиповітряної оборони.

Що передувало

Напередодні посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський оприлюднив своє інтерв’ю Марічці Довбенко. Під час розмови він, серед іншого, заявив, що Ізраїль надавав військову допомогу Україні, зокрема, передавши системи Patriot, які ізраїльська армія колись отримала від США.

У січні в інтерв’ю "Радіо Свобода" Бродський говорив, що Ізраїль підтримує Україну, але не надає їй військову підтримку з "різних міркувань", головне – це небажання порушувати контакти з Росією.

У квітні президент України Володимир Зеленський заявляв, що Україна готова купити десять систем протиповітряної оборони Patriot, щоб захистити деякі міста. Тоді ж він зазначав, що не розуміє, чому не вдається домовитися про додаткові системи Patriot для України.
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