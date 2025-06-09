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Посол Ізраїлю в Україні: Ізраїль передав Україні системи ППО Patriot

Ці системи були на озброєнні Ізраїлю на початку 1990-х років.

Посол Ізраїлю в Україні: Ізраїль передав Україні системи ППО Patriot
Ілюстративне фото

Посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський у інтерв'ю Марічці Довбенко підтвердив передачу Україні систем ППО Patriot.

"На початку 1990-х, коли була перша війна у Перській затоці ("Буря в пустелі", тривала з 17 січня по 28 лютого 1991 року - ред.), ми отримали від Сполучених Штатів системи Patriot. До речі, ці системи зараз знаходяться в Україні - це системи, які були на озброєнні Ізраїлю на початку 1990-х років, ми погодилися передати їх Україні. Про це, на жаль, не дуже багато говорили, але коли кажуть, що Ізраїль не допоміг Україні у військовому плані, то це неправда. Ізраїль і у військовому сенсі теж допоміг", - сказав Бродський.

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Міхаель Бродський зауважив, що не хотів би говорити, чому Ізраїль сам не розповідає про військову допомогу Україні, тому що ця тема дуже чутлива.

"Я завжди підкреслюю, що краще говорити на ці теми не в пресі, не публічно, а через особливі канали, які існують. Тому давайте залишимо цю тему для фахівців, для тих, хто працює в цьому напрямку", - наголосив дипломат.

  • Минулого року повідомлялось, що США, Ізраїль і Україна ведуть перемовини щодо постачання Києву до восьми систем ППО Patriot.
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