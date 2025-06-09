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Сили оборони підірвали ворожі польові склади з боєкомплектом на Куп'янському напрямку

Українські військові знищили одразу три польові склади ворога.

Сили оборони підірвали ворожі польові склади з боєкомплектом на Куп'янському напрямку
Фото: 10 ОШБр "Едельвейс"

На Куп'янському напрямку бійці мотопіхотного батальйону бригади вистежили польові склади окупантів та підірвали їх.

Про це повідомляє ОСУВ "Хортиця".

Українські захисники підірвали три російські польові склади із пально-мастильними матеріалами, боєкомплектом та провізією.

"Справжній джекпот – одразу три ворожі польові склади. Тут і паливо, і харчі, і боєприпаси! І все це – для однієї маленької FPV-шечки. Звісно, вона не витримала радості від такого розмаїття та буквально луснула (вибухнула) від щастя", — кажуть військові.
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