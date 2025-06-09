Сили оборони підірвали ворожі польові склади з боєкомплектом на Куп'янському напрямку

На Куп'янському напрямку бійці мотопіхотного батальйону бригади вистежили польові склади окупантів та підірвали їх.

Про це повідомляє ОСУВ "Хортиця".

Українські захисники підірвали три російські польові склади із пально-мастильними матеріалами, боєкомплектом та провізією.

"Справжній джекпот – одразу три ворожі польові склади. Тут і паливо, і харчі, і боєприпаси! І все це – для однієї маленької FPV-шечки. Звісно, вона не витримала радості від такого розмаїття та буквально луснула (вибухнула) від щастя", — кажуть військові.